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    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы

    (обновлено: )39
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Думская.net
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Думская.net
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Думская.net
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Думская.net
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Думская.net
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Думская.net
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Думская.net
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Думская.net
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Думская.net
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Думская.net
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Думская.net
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Думская.net
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Думская.net
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Думская.net
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Думская.net
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Думская.net
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы
    Думская.net

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    Разгар курортного сезона на пляжах Одессы

    Погода оставляет желать лучшего. Синоптики в очередной раз не ошиблись с прогнозом, и ливень начался, как и было обещано. Но отдыхающих не так-то просто испугать, пишет издание "Думская". Большинство из них пляжились до последнего, не торопясь покинуть гостеприимный берег. Вода теплая, и первые несколько метров забиты купальщиками.

    Смотрите также: Волшебство на воде: светомузыкальные фонтаны в Киеве

    Желающие привезти свое тело как можно поближе к пляжу вынуждены простаивать в автомобильных пробках перед шлагбаумами. Тем временем на парковке дельфинария дежурит мобильный пункт Приморского военкомата — машина с надписью "Немо".

    А на пляжах можно купить любое угощение: от поллитрового стакана черники и малины, до сушеной рыбы и кукурузы. Из интересных услуг стоит отметить очистку ног отдыхающих с помощью маленьких рыбок. На удивление эта косметическая процедура пользуется спросом у мужчин.

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