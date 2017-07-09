Разгар курортного сезона на пляжах Одессы

Погода оставляет желать лучшего. Синоптики в очередной раз не ошиблись с прогнозом, и ливень начался, как и было обещано. Но отдыхающих не так-то просто испугать, пишет издание "Думская". Большинство из них пляжились до последнего, не торопясь покинуть гостеприимный берег. Вода теплая, и первые несколько метров забиты купальщиками.

Смотрите также: Волшебство на воде: светомузыкальные фонтаны в Киеве

Желающие привезти свое тело как можно поближе к пляжу вынуждены простаивать в автомобильных пробках перед шлагбаумами. Тем временем на парковке дельфинария дежурит мобильный пункт Приморского военкомата — машина с надписью "Немо".

А на пляжах можно купить любое угощение: от поллитрового стакана черники и малины, до сушеной рыбы и кукурузы. Из интересных услуг стоит отметить очистку ног отдыхающих с помощью маленьких рыбок. На удивление эта косметическая процедура пользуется спросом у мужчин.