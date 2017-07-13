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    Фотоленты

    Редкая красота в чешском зоопарке. Белая львица и ее потомство

    (обновлено: )4
    Потомство львят в частном зоопарке в деревне Дворце, Чехия
    Потомство львят в частном зоопарке в деревне Дворце, Чехия
    Потомство львят в частном зоопарке в деревне Дворце, Чехия
    Потомство львят в частном зоопарке в деревне Дворце, Чехия
    Потомство львят в частном зоопарке в деревне Дворце, Чехия
    Потомство львят в частном зоопарке в деревне Дворце, Чехия
    Потомство львят в частном зоопарке в деревне Дворце, Чехия
    Потомство львят в частном зоопарке в деревне Дворце, Чехия
    Потомство львят в частном зоопарке в деревне Дворце, Чехия
    Потомство львят в частном зоопарке в деревне Дворце, Чехия
    REUTERS David W Cerny
    Потомство львят в частном зоопарке в деревне Дворце, Чехия
    REUTERS David W Cerny
    Потомство львят в частном зоопарке в деревне Дворце, Чехия
    REUTERS David W Cerny
    Потомство львят в частном зоопарке в деревне Дворце, Чехия
    David W Cerny
    Потомство львят в частном зоопарке в деревне Дворце, Чехия
    REUTERS David W Cerny
    Потомство львят в частном зоопарке в деревне Дворце, Чехия
    REUTERS David W Cerny
    Потомство львят в частном зоопарке в деревне Дворце, Чехия
    REUTERS David W Cerny
    Потомство львят в частном зоопарке в деревне Дворце, Чехия
    REUTERS David W Cerny
    Потомство львят в частном зоопарке в деревне Дворце, Чехия
    REUTERS David W Cerny

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    В чешском зоопарке родились сразу пять редких белых львят. Они появились на свет 25 июня.

    Белый лев не является отдельным подвидом. Это специфический полиморфизм с генетическим заболеванием — лейкизмом, вызывающим более светлую окраску шерсти, чем у обычных львов. Такое проявление по сути противоположно меланизму, с которым связано появление черных пантер. Однако белые львы не являются альбиносами — у них нормальная пигментация глаз и кожи.

    Смотрите также: В Канаде морской лев схватил и утащил ребенка под воду

    Белые трансваальские львы иногда встречаются в национальном парке Крюгер и смежном с ним резервате Тимбавати в восточной части ЮАР. Однако чаще этот подвид можно встретить в неволе, где заводчики специально разводят этих животных. Необычный кремовый цвет шерсти обусловлен рецессивным геном. По некоторым сообщениям, белых львов разводили в Южной Африке для отстрела в качестве трофея.

    В 2015 году сбежавший во время наводнения белый лев загрыз человека около тбилисского зоопарка.

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