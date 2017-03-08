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    Лев напал на посетителя бани в Запорожье

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    Лев, напавший на мужчину в Запорожье
    Facebook Юлии Шеймуховой

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В Запорожье лев напал на посетителя бани и покусал его, сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Запорожья Юлия Шеймухова.

    Инцидент произошел в ночь на вторник, 7 марта, в Коммунарском районе областного центра.

    "6 марта около полуночи в Коммунарском районе города к патрульным обратился мужчина, которому нужна была помощь. Гражданин имел телесные повреждения в виде рваных и резаных ран правой руки и ноги. Мужчина рассказал, что отдыхал с друзьями в бане, вышел за дровами, и его схватил за руку лев. Потом схватил за ногу и попытался затащить в клетку, которая находится на заднем дворе бани", — написала Шеймухова на своей странице в Facebook.

    Спас мужчину его друг, "который услышав шум, выскочил во двор и оттащил жертву от нападения хищника".

    Facebook Юлии Шеймуховой
    Мужчина, пострадавший в результате нападения льва в Запорожье

    По данным Шеймуховой, пострадавшего мужчину госпитализировали в горбольницу.

    Для установления причин и обстоятельств происшествия на место была вызвана следственно-оперативная группа Коммунарского райотдела полиции.

    Официальной информации о квалификации произошедшего на данный момент нет. Также неизвестно, что дел опасный хищник возле бани. 

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