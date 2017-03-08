Лев напал на посетителя бани в Запорожье

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В Запорожье лев напал на посетителя бани и покусал его, сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Запорожья Юлия Шеймухова.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 7 марта, в Коммунарском районе областного центра.

"6 марта около полуночи в Коммунарском районе города к патрульным обратился мужчина, которому нужна была помощь. Гражданин имел телесные повреждения в виде рваных и резаных ран правой руки и ноги. Мужчина рассказал, что отдыхал с друзьями в бане, вышел за дровами, и его схватил за руку лев. Потом схватил за ногу и попытался затащить в клетку, которая находится на заднем дворе бани", — написала Шеймухова на своей странице в Facebook.

Спас мужчину его друг, "который услышав шум, выскочил во двор и оттащил жертву от нападения хищника".

Facebook Юлии Шеймуховой Мужчина, пострадавший в результате нападения льва в Запорожье

По данным Шеймуховой, пострадавшего мужчину госпитализировали в горбольницу.

Для установления причин и обстоятельств происшествия на место была вызвана следственно-оперативная группа Коммунарского райотдела полиции.

Официальной информации о квалификации произошедшего на данный момент нет. Также неизвестно, что дел опасный хищник возле бани.