наверх
21.05.201719:58
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Канаде морской лев схватил и утащил ребенка под воду

    (обновлено: )340
    На причале канадского города Ричмонд едва не произошла трагедия. Гигантский морской лев вцепился в платье маленькой девочки и утащил ее в воду. Видео инцидента опубликовал на YouTube местный студент.
    Канал Michael Fujiwara в Youtube

    В начале ролика животное неспешно плавает рядом, а люди на причале бросают ему куски хлеба.

    Когда девочка присела на край причала, хищник одним рывком утащил ее за собой под крики шокированных очевидцев. В воду тут же бросился один из мужчин и отбил у хищника ребенка.

    Смотрите также: Раскрыта тайна морского чудовища, найденного в Индонезии

    С точки зрения экспертов по морским млекопитающим, животное могло принять платье девочки за рыбу.

    "Моей первой реакцией после просмотра видео было удивление по поводу того, какими глупыми могут быть люди и не относиться к дикой природе с должным уважением". Это был калифорнийский морской лев, самец. Они гигантские. Они не в цирке выступают. Их не учат взаимодействовать с людьми", — рассказал Эндрю Трайтс, директор центра исследования морских при Университете Британской Колумбии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко прибыл в Берлин
    Переговоры Порошенко и Меркель в Германии
    Логотип Facebook
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Международный пункт пропуска "Угринов-Долгобычув". Архивное фото
    Евросоюз отменил визы для украинцев