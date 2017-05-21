В Канаде морской лев схватил и утащил ребенка под воду

В начале ролика животное неспешно плавает рядом, а люди на причале бросают ему куски хлеба.

Когда девочка присела на край причала, хищник одним рывком утащил ее за собой под крики шокированных очевидцев. В воду тут же бросился один из мужчин и отбил у хищника ребенка.

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С точки зрения экспертов по морским млекопитающим, животное могло принять платье девочки за рыбу.

"Моей первой реакцией после просмотра видео было удивление по поводу того, какими глупыми могут быть люди и не относиться к дикой природе с должным уважением". Это был калифорнийский морской лев, самец. Они гигантские. Они не в цирке выступают. Их не учат взаимодействовать с людьми", — рассказал Эндрю Трайтс, директор центра исследования морских при Университете Британской Колумбии.