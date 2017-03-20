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    "Пернатый монстр". Соцсети ужаснулись размерами гигантского петуха

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    Пользователи соцсетей бурно обсуждают видеоролик, на котором запечатлен петух, который выделяется необыкновенно большими размерами. Вскоре выяснилось, что на видео запечатлен петух породы Брама, который действительно может достигать больших размеров.
    канал John Doe в YouTube

    "Я единственный человек, кого удивляет, почему этот петух столь чертовски велик?" — написал пользователь под ником LifesBook_Ceo, поделившийся записью в своем аккаунте Twitter.

    "Каждый раз, когда я закрываю глаза, я вижу ту большую курицу. Я не могу дышать. Это все, о чем я думаю", — пишет пользователь под ником Swiggity Swooty‏.

    Не обошли стороной петуха не только обычные интернет-пользователи, но и американские сетевые СМИ.

    "Что, во имя всего святого, этот пернатый король динозавров делает в курятнике? Кто-нибудь вызовите куриную полицию", — пишет автор издания Mashable Джерико Мэндибур.

    "Если вы присмотритесь внимательно, то увидите, что под курятником скрывается вторая смертельно опасная птица, которая, по-видимому, ожидает идеального момента, чтобы нанести удар", — добавляет Мэндибур.

    Однако вскоре выяснилось, что на видео запечатлен петух породы Брама, который действительно может достигать больших размеров  — 60-120 см в высоту.

    "Это, по-видимому, порода цыплят, известная как "Брама". Эти большие птицы были созданы в США из птиц, которые были импортированы из Китая еще в 1840-х годах. Они также известны как "Шанхайские птицы", "Король всей домашней птицы", или "О, боже, что это за хрень? Это того же размера, что и я. Это парень в костюме? Это на самом деле курица???", — пишет BuzzFeed.

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