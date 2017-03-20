"Пернатый монстр". Соцсети ужаснулись размерами гигантского петуха

"Я единственный человек, кого удивляет, почему этот петух столь чертовски велик?" — написал пользователь под ником LifesBook_Ceo, поделившийся записью в своем аккаунте Twitter.

"Каждый раз, когда я закрываю глаза, я вижу ту большую курицу. Я не могу дышать. Это все, о чем я думаю", — пишет пользователь под ником Swiggity Swooty‏.

Не обошли стороной петуха не только обычные интернет-пользователи, но и американские сетевые СМИ.

"Что, во имя всего святого, этот пернатый король динозавров делает в курятнике? Кто-нибудь вызовите куриную полицию", — пишет автор издания Mashable Джерико Мэндибур.

"Если вы присмотритесь внимательно, то увидите, что под курятником скрывается вторая смертельно опасная птица, которая, по-видимому, ожидает идеального момента, чтобы нанести удар", — добавляет Мэндибур.

Однако вскоре выяснилось, что на видео запечатлен петух породы Брама, который действительно может достигать больших размеров — 60-120 см в высоту.

"Это, по-видимому, порода цыплят, известная как "Брама". Эти большие птицы были созданы в США из птиц, которые были импортированы из Китая еще в 1840-х годах. Они также известны как "Шанхайские птицы", "Король всей домашней птицы", или "О, боже, что это за хрень? Это того же размера, что и я. Это парень в костюме? Это на самом деле курица???", — пишет BuzzFeed.