Количество пешеходных зон в Киеве будет расти - глава Подольской РГА

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РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Часть Контрактовой площади и улица Сагайдачного в Киеве с 1 августа станут пешеходной зоной. Пока что временно — до сентября.

В рамках этого эксперимента уберут парковку возле Киево-Могилянской академии, зато оборудуют возле супермаркета "Сильпо". Небольшой заезд планируют обустроить для автомобилей сотрудников НБУ, офис которого расположен на Контрактовой площади и является режимным объектом.

Объезд новой пешеходной зоны автомобилистам предлагают осуществлять по улицам Покровской в сторону Почтовой площади и Братской в сторону Верхнего и Нижнего Валов.

УНИАН Демонтаж МАФов на Контрактовой площади

Подробнее о пешеходном эксперименте, и какова вероятность того, что Контрактовую площадь освободят от автомобилей навсегда, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы глава Подольской районной государственной администрации города Киева Валентин Мондриевский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як саме буде облаштовано пішохідну зону на Контрактовій площі? Тобто вона починатиметься на вулиці Сагайдачного, від Поштової площі?

— Ні. Зараз дещо вас проінформую докладніше. Починатиметься пішохідна зона від Контрактової площі, від скверу, де розташований пам'ятник Сагайдачному і в бік Поштової площі до вулиці Андріївської. Тобто половина вулиці Сагайдачного буде пішохідною в тому режимі, в якому вона зазвичай функціонує у вихідні дні. А тепер вона в цьому пілотному проекті працюватиме в такому режимі щоденно, трошки більше місяця, для того, щоб зрозуміти, наскільки комфортним є автомобільний трафік, чи ми не створимо проблем з рухом транспорту на Подолі. І якщо такий експеримент буде вдалим, то ми зможемо зафіксувати такий режим руху на постійній основі. Це все проводиться в рамках великої реконструкції пішохідного чи туристичного Подолу, як хто його називає, поки немає в нього офіційної назви. За доручення міського голови ми визначили, що є частина міста, яка повинна бути привабливою і комфортною як для мешканців міста, так і для туристів.

РИА Новости Украина Константин Гришин Реконструкция Контрактовой площади

УНИАН Демонтаж МАФов на Контрактовой площади

А навіщо це робиться? Перекривається половина вулиці, на якій немає якихось особливих музеїв, знакових місць?

— Ідея була — перекрити її саме так, як ви говорите: з Контрактової площі до Поштової. І ми від цієї ідеї, від таких планів не відмовилися. Але фахівці, які відповідають за організацію руху, експерти прорахували, що в разі, якщо ми перекриємо її повністю, і вона буде променадною на постійній основі, ми створимо величезні проблеми з автомобільним трафіком. Тому ми йдемо поетапно. Це перша черга. А в майбутньому, якщо цей експеримент себе зарекомендує і не створить незручностей, далі проектанти будуть, і фахівці будуть планувати, як облаштувати чи що потрібно добудувати, спроектувати і облаштувати для того, щоб зробити всю вулицю Сагайдачного пішохідною. І тоді ми отримаємо від метро Контрактової до метро Поштової по вулиці Сагайдачного і Контактовій площі, і всі сквери, які є на Подолі, пішохідну зону в майбутньому. Але для того, щоб, зважаючи на можливий дискомфорт, який може викликати така схема руху для мешканців і для автомобілістів, тому ми йдемо по черзі. В першу чергу — це комфорт киян, далі будемо дивитися.

З яких вулиць проїзд на Контрактову буде закрито?

— Закрито буде з Контактової площі, буде з Іллінської заїзд і виїзд на Межигірську. Заїзд буде закрито з Борисоглібської, взагалі не можна буде на Контрактову потрапити, на Сагайдачного. І заїзд з Костянтинівської буде, ви вже в анонсі про це сказали, він буде тільки до "Сільпо" під'їзд, там можна буде зупинити автомобіль.

Щодо Іллінської. З Контрактової площі можна буде виїхати цією вулицею? Чи, навпаки, заїхати?

— Виїхати можна буде з Іллінської, а заїхати з Братської. Братська буде одностороння в цьому напрямку в бік Контрактової площі з боку Поштової, а Покровська буде односторонньою з боку Контактової в бік Поштової.

Іллінська і так не найширша вулиця столиці…

— Не найширша. Тому ми звернулись до поліції для того, щоби в період цього пілотного режиму руху максимальна кількість патрулів була задіяна на Подолі для того, щоби ми могли регулювати паркування, проїзди, тому що там задійяний і громадський транспорт: три маршрути автобусів рухається по цих вулицях, щоб ми не створили в першу чергу дискомфорту для киян.

Заїзд до "Сільпо" чи будівлі Подільської РДА залишиться?

— До Подільської РДА не залишиться. Ми будемо під'їжджати з боку Могилянки, кому потрібно, внутрішній двір. До Сільпо можна буде під'їхати майже до входу.

Щодо маршрутів громадського транспорту, яким чином вони зміняться?

— Це автобусні маршрути — 114, 62 і 54, здається. Відпрацьований маршрут руху, автобуси основні магістральні, особливо 114, він буде їхати з Дарницького району по Набережній, створять ще дві додаткові зупинки біля пішохідних переходів і підземних, і буде зручно.

А на Контрактовій площі щось відбуватиметься? Чи вона просто стане пішохідною?

— Вона просто стане площею.

Якщо експеримент буде вдалим, ця ділянка стане пішохідною на постійній основі?

— Якщо буде вдалим, вона стане пішохідною на постійній основі. І ми опрацьовуватимемо варіанти продовження її до Поштової площі. І це дасть можливість спокійно підійти до планування і бюджету, і затратної частини, і реконструкції Контрактової в пішохідну зону в наступному році.

Напомним, архитектор, экс-руководитель Управления охраны культурного наследия КГГА Руслан Кухаренко заявил, что Гостиный двор на Подоле в 2012-м году разрушила семья Януковича.