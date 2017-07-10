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    В Ивано-Франковске внедорожник сбил ребенка на пешеходном переходе

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    Пострадавший 11-летний мальчик госпитализирован в областную больницу с разбитыми коленями и руками, обошлось только ушибами, отмечается в сообщении.
    Аварийный знак на месте ДТП. Архивное фото
    Value Stock Images/EAST NEWS

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковске водитель внедорожника Huyndai Tucson сбил на установленном пешеходном переходе 11-летнего мальчика, сообщает местное издание 0342.ua со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

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    Как уточняется, инцидент произошел в воскресенье вечером.

    "Дорогу ребенок переходил на установленном переходе, однако рассеянный сорокалетний водитель автомобиля Huyndai Tucson умудрился сбить ребенка с ног", — пишет издание.

    Пострадавший госпитализирован в областную больницу с разбитыми коленями и руками, обошлось только ушибами, отмечается в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в центре Львова полицейский автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе.

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