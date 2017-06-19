В Киеве водитель сбил женщину и скрылся, оставив номерной знак на месте ДТП

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Ночью 19 июня, в Голосеевском районе Киева, автомобиль BMW сбил женщину насмерть и скрылся. Об этом сообщает Эспрессо.TV. Инцидент произошел на Большой кольцевой дороге, напротив ТЦ "Аракс".

Автомобиль BMW на большой скорости сбил женщину, которой было около 30-35 лет, и скрылся в неизвестном направлении.

От удара женщину отбросило на 40 метров, от полученных травм она скончалась на месте.

По словам очевидцев, женщина легкого поведения была нетрезвой и пыталась перейти дорогу.

От удара у BMW отлетел государственный номерной знак. Его нашли на месте ДТП, что позволит выявить виновника аварии.

Ранее сообщалось, что во Львове в воскресенье машина въехала в толпу, погибла одна женщина и еще одна пострадала. Авария произошла около костела Святого Андрея Первозванного. В храме как раз закончилась служба.