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    Происшествия

    В Киеве водитель сбил женщину и скрылся, оставив номерной знак на месте ДТП

    (обновлено: )217
    Автомобиль BMW на большой скорости сбил женщину, которой было около 30-35 лет, и скрылся в неизвестном направлении. От удара женщину отбросило на 40 метров, от полученных травм она скончалась на месте.
    ДТП в Киеве
    Facebook: dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Ночью 19 июня, в Голосеевском районе Киева, автомобиль BMW сбил женщину насмерть и скрылся. Об этом сообщает Эспрессо.TV. Инцидент произошел на Большой кольцевой дороге, напротив ТЦ "Аракс".

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    Автомобиль BMW на большой скорости сбил женщину, которой было около 30-35 лет, и скрылся в неизвестном направлении.

    От удара женщину отбросило на 40 метров, от полученных травм она скончалась на месте.

    По словам очевидцев, женщина легкого поведения была нетрезвой и пыталась перейти дорогу.

    От удара у BMW отлетел государственный номерной знак. Его нашли на месте ДТП, что позволит выявить виновника аварии.

    Ранее сообщалось, что во Львове в воскресенье машина въехала в толпу, погибла одна женщина и еще одна пострадала. Авария произошла около костела Святого Андрея Первозванного. В храме как раз закончилась служба.

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