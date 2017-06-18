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    Происшествия

    Смертельное ДТП во Львове: виновником аварии оказался экс-сотрудник ГАИ

    (обновлено: )38
    Согласно информации Главного управления Нацполиции во Львовской области, мужчина уволился из органов внутренних дел около 1,5 года назад. Личность погибшей в результате ДТП не установлена.
    Во Львове внедорожник въехал в толпу, погибла женщина
    24tv.ua

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Водителем джипа, совершившим смертельное ДТП возле церкви Святого Андрея во Львове, оказался бывший сотрудник Госавтоинспекции.

    Во Львове внедорожник въехал в толпу, погибла женщина
    Канал Ігор Зінкевич на Youtube
    Внедорожник въехал в толпу во Львове. Кадры с места ЧП

    Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции во Львовской области, установлено, что мужчина уволился из органов внутренних дел около 1,5 года назад.

    В то же время личность погибшей в результате ДТП не установлена.

    Пострадавшая — 43-летняя жительница Львова с травмами различной степени тяжести госпитализирована.

    Нескольким другим пострадавшим медики оказывали помощь на месте происшествия, от госпитализации они отказались.

    Ранее сообщалось, что во Львове в воскресенье машина въехала в толпу, погибла одна женщина и еще одна пострадала. Авария произошла около костела Святого Андрея Первозванного. В храме как раз закончилась служба.

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