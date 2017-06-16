В центре Днепра внедорожник насмерть сбил 9-летнюю девочку

В четверг, 15 июня, в результате ДТП на проспекте Гагарина в центральном районе Днепра погибла 9-летняя девочка, ее старшая 13-летняя сестра госпитализирована.

По данным Нацполиции, дети пытались перейти дорогу по недействующему пешеходному переходу.

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Автомобиль Volkswagen ехал в районе Днепровского национального университета около 16.40 в сторону подстанции. Дети вышли на переход, разметка на котором стерлась. Знака о переходе также не было.

По словам прибывшего на место аварии патрульного, при таких обстоятельствах пешеходный переход считается недействительным.