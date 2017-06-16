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    В центре Днепра внедорожник насмерть сбил 9-летнюю девочку

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    Дети вышли на наземный переход, разметка на котором стерлась, знака о переходе также не было. При таких обстоятельствах пешеходный переход считается недействительным.
    Канал на Youtube informator.dp.ua

    В четверг, 15 июня, в результате ДТП на проспекте Гагарина в центральном районе Днепра погибла 9-летняя девочка, ее старшая 13-летняя сестра госпитализирована.

    По данным Нацполиции, дети пытались перейти дорогу по недействующему пешеходному переходу.

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    Автомобиль Volkswagen ехал в районе Днепровского национального университета около 16.40 в сторону подстанции. Дети вышли на переход, разметка на котором стерлась. Знака о переходе также не было.

    По словам прибывшего на место аварии патрульного, при таких обстоятельствах пешеходный переход считается недействительным. 

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