Порошенко назвал число контрактников в ВСУ

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах Украины заключили более 90 тысяч украинцев, заявил президент Петр Порошенко во время встречи с коллективом Львовского бронетанкового завода.

"По моему приказу мы завершили мобилизацию. Уже больше 90 тыс. украинцев добровольно пришли в ряды Вооруженных сил и заключили контракты", — цитирует Укринформ Порошенко.

Глава государства сообщил, что решением СНБО предложено выделить Минобороны дополнительно 1 млрд грн на строительство жилья для военнослужащих, в итоге удастся построить до сотни общежитий для контрактников.

"От 8 до 10 бригад смогут воспользоваться этой президентской инициативой", — добавил Порошенко.

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Ранее президент Порошенко заявлял, что Украина обсудила с Евросоюзом возможность разработки нового долгосрочного плана экономической поддержки Украины по типу "плана Маршалла".