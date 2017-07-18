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    Коллина разорвал контракт с Федерацией футбола Украины - СМИ

    (обновлено: )110
    По данным двух источников, Пьерлуиджи Коллина воспользовался пунктом контракта, в соответствии с которым любая из сторон может прекратить сотрудничество без выплаты компенсации.
    Пьерлуиджи Коллина на конгрессе ФФУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Куратор судейского комитета Федерации футбола Украины (ФФУ) Пьерлуиджи Коллина не участвовал в предсезонных подготовительных сборах украинских арбитров, сообщает UA-Футбол со ссылкой на двух разных источников.

    "Куратора не было ни на тестировании, ни на инструктаже, ни на семинарах", — сказано в сообщении.

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    По информации, полученной из приближенных к судейскому корпусу источников, Коллина воспользовался пунктом контракта, в соответствии с которым любая из сторон может прекратить сотрудничество без выплаты компенсации. Свои функции он передал главе комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи.

    Как добавили собеседники, действующих арбитров неприятно поразило то, что Коллина не выполнил своих обязательств во время подготовительного процесса.

    Официального подтверждения информации нет.

    Пьерлуиджи Коллина — бывший футбольный судья, в настоящее время глава судейского комитета УЕФА, консультант Итальянской ассоциации арбитров. Пост куратора судейского комитета Федерации футбола Украины занимает с 2010 года. В январе он возглавил судейский комитет Международной федерации футбола (ФИФА).

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