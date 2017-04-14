наверх
14.04.201722:10
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    Киев

    Кличко намерен сделать Контрактовую площадь пешеходной зоной

    (обновлено: )74
    По словам столичного градоначальника, на Подоле сохранилось большое количество исторических зданий, и властям нужно сделать из него туристическую Мекку.
    Виталий Кличко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Реконструкция Контрактовой площади и улицы Сагайдачного с обустройством пешеходной зоны начнется в ближайшее время, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

    Евгений Наумов
    gs.fm
    Ремонт инфраструктуры: Кличко не выполняет обещаний на 100% – эксперт

    По словам мэра, из Контрактовой перенесут часть МАФов и обустроят зеленую зону. 

    "На Подоле большое количество исторических зданий, и нам нужно сделать из него туристическую Мекку. Мы сейчас разрабатываем концепцию и в ближайшее время начнем внедрять ее в жизнь и перекрывать улицы. Таким образом обустраивают многие туристические исторические зоны во всем мире. Мы учитываем этот позитивный опыт других стран и городов. Наша цель — сделать Контрактовую площадь туристической жемчужиной, зоной отдыха, а не торговли", — сказал Кличк

    Устройство пешеходной зоны на Подоле будет происходить в несколько этапов. Во-первых, в районе Контрактовой введут новую временную схему дорожного движения.

    Второй этап — реконструкция прилегающих к площади улиц — Покровской, Боричевого Тока, Сагайдачного и остальных. Третья очередь — это собственно реконструкция Контрактовой площади. На четвертом этапе будет создан транспортно-пересадочный узел общественного транспорта, цитирует пресс-служба КГГА Кличко.

    Смотрите также: До и После по версии КГГА: фотоотчет о "покращеннях" в Киеве

    Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что можно подождать с переименованием проспекта Победы. По словам Кличко, в списке на переименование уже 144 улицы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Юлия Самойлова
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Пожилой человек считает деньги в центре Киева
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Премьер-министр Владимир Гройсман. Архивное фото
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана