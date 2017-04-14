Кличко намерен сделать Контрактовую площадь пешеходной зоной

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Реконструкция Контрактовой площади и улицы Сагайдачного с обустройством пешеходной зоны начнется в ближайшее время, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам мэра, из Контрактовой перенесут часть МАФов и обустроят зеленую зону.

"На Подоле большое количество исторических зданий, и нам нужно сделать из него туристическую Мекку. Мы сейчас разрабатываем концепцию и в ближайшее время начнем внедрять ее в жизнь и перекрывать улицы. Таким образом обустраивают многие туристические исторические зоны во всем мире. Мы учитываем этот позитивный опыт других стран и городов. Наша цель — сделать Контрактовую площадь туристической жемчужиной, зоной отдыха, а не торговли", — сказал Кличк

Устройство пешеходной зоны на Подоле будет происходить в несколько этапов. Во-первых, в районе Контрактовой введут новую временную схему дорожного движения.

Второй этап — реконструкция прилегающих к площади улиц — Покровской, Боричевого Тока, Сагайдачного и остальных. Третья очередь — это собственно реконструкция Контрактовой площади. На четвертом этапе будет создан транспортно-пересадочный узел общественного транспорта, цитирует пресс-служба КГГА Кличко.

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Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что можно подождать с переименованием проспекта Победы. По словам Кличко, в списке на переименование уже 144 улицы.