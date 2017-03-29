До и После по версии КГГА: фотоотчет о "покращеннях" в Киеве

Киевляне активно комментируют рубрику на сайте КГГА под названием "До и после". Киевские власти в рубрике публикуют фотоотчеты проделанной работы по уборке, ремонту и благоустройству города.

К примеру, на станции метро "Берестейская" была приклеена отколовшаяся плитка, а на улице Героев Днепра прибита спинка к детской качели.

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В сети активно обсудили реконструкцию станции метро "Левобережная". Интернет-пользователи создали множество мемов, на которых высмеяли "добросовестность" и "кропотливость" строителей.

На реконструкцию станции метро "Левобережная" в Киеве выделили 25 млн грн. На портале госзакупок ProZorro был объявлен тендер на ремонт фасада и вестибюля станции. Согласно условиям тендера, подрядчик был обязан создать современную систему навигации для пассажиров, а также увеличить размер букв названия станции на фасадах вестибюлей. Также планировалось обустроить перекрытие фасада вестибюля из долговечных, антивандальных и устойчивых к механическим повреждениям материалов.