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    Фотоленты

    До и После по версии КГГА: фотоотчет о "покращеннях" в Киеве

    (обновлено: )19612
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    1551.gov.ua
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    1551.gov.ua
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    1551.gov.ua
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    1551.gov.ua
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    1551.gov.ua
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    1551.gov.ua
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    1551.gov.ua
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    1551.gov.ua
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    1551.gov.ua
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    1551.gov.ua
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    1551.gov.ua
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    1551.gov.ua
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    1551.gov.ua
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    1551.gov.ua
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    1551.gov.ua
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    1551.gov.ua
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    1551.gov.ua
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    1551.gov.ua
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГА
    1551.gov.ua

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    Киевляне активно комментируют рубрику на сайте КГГА под названием "До и после". Киевские власти в рубрике публикуют фотоотчеты проделанной работы по уборке, ремонту и благоустройству города.

    К примеру, на станции метро "Берестейская" была приклеена отколовшаяся плитка, а на улице Героев Днепра прибита спинка к детской качели.

    Смотрите также фотоленту: В сети высмеяли реконструкцию станции метро "Левобережная"

    В сети активно обсудили реконструкцию станции метро "Левобережная". Интернет-пользователи создали множество мемов, на которых высмеяли "добросовестность" и "кропотливость" строителей.  

    На реконструкцию станции метро "Левобережная" в Киеве выделили 25 млн грн. На портале госзакупок ProZorro был объявлен тендер на ремонт фасада и вестибюля станции. Согласно условиям тендера, подрядчик был обязан создать современную систему навигации для пассажиров, а также увеличить размер букв названия станции на фасадах вестибюлей. Также планировалось обустроить перекрытие фасада вестибюля из долговечных, антивандальных и устойчивых к механическим повреждениям материалов.

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