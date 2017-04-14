Ремонт инфраструктуры: Кличко не выполняет обещаний на 100% – эксперт

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

На работу в Киев ежедневно ездят более полумиллиона человек. Это 32% населения области. Как утверждает мэр столицы Виталий Кличко – это дополнительная нагрузка на инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру, а расходы на ее содержание несет столичный бюджет. Именно поэтому общинам Киева и области нужно наладить сотрудничество для решения этой ситуации.

Также в результате проверки технического состояния отремонтированных в 2016 году дорог установлено, что 83% работ были проведены некачественно. Об этом сообщается на сайте "Укравтодора".

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Кто же должен содержать инфраструктуру, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил эксперт по вопросам транспорта Евгений Наумов.

(публикуется на языке оригинала)

На думку мера, Київ і навколишні громади мають багато спільних проблем і одна з них – це дороги. Тут мається на увазі погана якість дорожнього полотна, чи транспортне сполучення, чи неможливість всім разом утримувати ту інфраструктуру, якою ми всі разом користуємося? Чи тут мова у відповідальності?

– Я вважаю, що головна проблема киян – це їхній голова, Віталій Володимирович, який дає обіцянки, що доносяться до вух його заступниками, котрі живуть ще часами десятирічної давнини. Тому, власне, всі обіцянки нівелюються на корню і не виконуються на 100% ніколи.

А ви про які обіцянки?

– Обіцянки розгалуження транспортної мережі, обіцянки реконструкції доріг. Він відзвітував, що минулого року відремонтував 82 дороги. Ви бачили ці дороги? Я бачив одну дорогу, вона завдовжки сто метрів, так, там дійсно гарне покриття. Але є дорога Олени Теліги, яка завдовжки кілька кілометрів, її не відремонтували. А стометрову вулицю – це все дуже добре.

Стосовно питання спільної інфраструктури з містами-супутниками. Тут як проблему вирішувати?

– Тут є чітка розмежованість: до кордону столиці відповідає столиця, за межею – обласне керівництво.

Чому інфраструктурні об'єкти Києва знаходяться в жахливому стані, в ефірі "ГС" проаналізував експерт енергетичної групи "Реанімаційного пакету реформ" Святослав Павлюк.

У якому стані зараз колектор? Здається, рік чи два тому говорили про якийсь жахливий стан, неможливість добудувати, потребу в грошах на рівні 150 мільйонів гривень?

– Знаєте, про проблеми з інфраструктурою основних магістралей і водопостачання, і водовідведення говорилось дуже багато. Це і питання колектора, це питання і дюкерів, це питання і Бортницької станції, тобто воно все разом.

Якщо цим не займатись 20 років, то в результаті прийдеться в якийсь момент цим займатись всім разом. Ми на сьогоднішній момент, власне, на тому і знаходимось.

Як долучати до будівництва, реконструкції, обслуговування всіх інших, хто користується, але не платить?

– Так не може бути, що ніхто не платить. Тобто водопостачання і водовідведення – це є зв’язаний процес, тобто скільки води постачається, стільки води і відводиться практично, трошки, може, менше, там якісь втрати є.

Але тариф на водопостачання і водовідведення – синхронізований, об’єм водопостачання, об’єм водовідведення практично він синхронізується. Тому якщо воду споживають у Києві кияни чи не кияни, то яка різниця, якщо вона споживається на території міста і якщо Київводоканал планує такий об’єм постачати, то планує і такий об’єм води відводити.

Я вважаю, що проблема не в тому. Тобто я в тому її точно не бачу.

Столичний голова каже, що цим колектором, зокрема, каналізаційним, користуються міста-супутники, які не вкладаються в те, аби реконструювати, ремонтувати чи підтримувати в справному стані столичний колектор?

– Я так розумію, що в Україні прийнятий принцип беззбитковості всіх тарифів на житлово-комунальні послуги, тобто тариф на водопостачання і тариф на водовідведення в себе включає також і цю інвестиційну складову на ремонт якихось складових частин цього всього ланцюжка – і водопостачання, і водовідведення.

Тому ця інвестиційна складова сплачується в воді, вона є або може там бути, або повинна там бути, я не готовий сказати, треба піднімати склад цієї інвестиційної складової на сьогоднішній день, чи вона там закладена, чи не закладена.

Але пора відходити від практики, коли такі речі фінансує бюджет. Тобто бюджет повинен фінансувати бюджетні заклади: фінансувати систему освіти, фінансувати систему охорони здоров’я і т.д., а інфраструктура основні частини, модернізація частини інфраструктури повинна відбуватись в рамках тарифу, куди сплачують споживачі.

Тобто якщо споживачі на території міста споживають воду, то вони автоматично сплачують за ремонт цієї інфраструктури.

Ранее замглавы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджетной политики Петр Кузик в эфире "ГС" заявил, что представители городской власти виновны в том, что вовремя не сообщили об аварийном состоянии Шулявского моста.