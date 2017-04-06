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    Киевляне начиают сбор подписей за отзыв Кличко с поста мэра

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    Киев - поле битвы Кличко и бизнеса (166)

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    Инициаторы сбора подписей заявляют, что "впервые в Украине избиратели проявили активную гражданскую позицию и публично заявили о своем недовольстве руководством столицы".
    Виталий Кличко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Инициативная группа территориальной общины Киева собирает подписи за отзыв мэра города Виталия Кличко, сообщает издание depo.ua со ссылкой на материалы группы.

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    "Пятого апреля в Украинском доме состоялось собрание избирателей по отзыву киевского городского главы Виталия Кличко… Инициативная группа территориальной громады Киева выступила за отзыв киевского городского главы и досрочное прекращение его полномочий по народной инициативе", — говорится в сообщении.

    Киевляне не могут терпеть "невыполнение мэром своей предвыборной программы, отсутствие стратегической перспективы развития столицы, снижение социальной защищенности жителей города, катастрофическое состояние инфраструктуры, хищения бюджетных средств и лоббирование интересов олигархов-застройщиков", отмечается в материалах инициативной группы.

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    По данным издания, сбор подписей за отзыв мэра – это прецедент. "Впервые в Украине избиратели проявили активную гражданскую позицию и публично заявили о своем недовольстве руководством столицы. Почему это произошло? Потому что бездействие Виталия Кличко, его неудачное управление Киевом, равнодушие к проблемам города и мнению общины перешли все границы", — отмечает depo.ua.

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    В сообщении уточняется, что за досрочное прекращение полномочий Кличко высказались 428 членов территориальной общины Киева. Инициативная группа начинает сбор подписей за отзыв мэра и призывает всех неравнодушных присоединиться. Согласно сообщению, закон Украины предусматривает, что членами инициативной группы могут быть киевляне, которые участвуют в выборах мэра. Порядок такой народной инициативы регламентирован статьей 79 закона о местном самоуправлении в Украине.

    Следующим шагом после сбора необходимого количества подписей за отзыв мэра (393 тысячи), станет подача соответствующего заявления в Киевскую городскую избирательную комиссию с последующей проверкой подписей и принятием решения об отзыве. По такому сценарию выборы нового мэра Киева могут состояться уже в ноябре-декабре.

    Ранее Виталия Кличко обнародовал декларацию о своих доходах за 2016 год. 

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