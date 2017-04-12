Кличко: с переименованием проспекта Победы можно подождать

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что можно подождать с переименованием проспекта Победы.

По словам Кличко, в списке на переименование уже 144 улицы.

"Проспект Победы в этот перечень не вошел. Поэтому лично мое мнение: рассмотрение вопроса о его переименовании — не такая первоочередная и неотложная задача", — цитирует Кличко пресс-служба Киевского горсовета.

Мэр Киева также подчеркнул, что в столице есть множество других проблем, которые необходимо решать.

Проспект Победы является одной из крупнейших транспортных артерий города. Кличко предложил в рамках декоммунизации вернуть ему историческое название — Брест-Литовский проспект.

Однако такая инициатива вызвала дискуссию среди жителей города, в среду на сайте мэрии Киева была зарегистрирована петиция с просьбой не переименовывать проспект.