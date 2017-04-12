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    Киев

    Кличко: с переименованием проспекта Победы можно подождать

    (обновлено: )5501
    По словам мэры Виталия Кличко, в списке на переименование уже 144 улицы в столице. По его словам, проспект Победы в этот перечень не вошел.
    Виталий Кличко. Архивное фото
    Виталий Кличко/Facebook

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что можно подождать с переименованием проспекта Победы.

    По словам Кличко, в списке на переименование уже 144 улицы.

    Проспект Победы в Киеве
    Украинское фото
    Киев минус проспект Победы. Чем недоволен Кличко?

    "Проспект Победы в этот перечень не вошел. Поэтому лично мое мнение: рассмотрение вопроса о его переименовании — не такая первоочередная и неотложная задача", — цитирует Кличко пресс-служба Киевского горсовета.

    Мэр Киева также подчеркнул, что в столице есть множество других проблем, которые необходимо решать.

    Проспект Победы является одной из крупнейших транспортных артерий города. Кличко предложил в рамках декоммунизации вернуть ему историческое название — Брест-Литовский проспект.

    Однако такая инициатива вызвала дискуссию среди жителей города, в среду на сайте мэрии Киева была зарегистрирована петиция с просьбой не переименовывать проспект.

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