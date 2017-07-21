Мост на Троещину требует еще 500 млн гривен – зампредседателя КГГА

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В месте, куда должен выйти строящейся Подольско-Воскресенский мост на правом берегу, возводят здание. Об этом сообщают в "Киевгенплане".

При этом мэр города Виталий Кличко заявил о том, что подготовительные работы перед началом достройки моста возобновились и деньги на достройку город выделил, а это 625 миллионов гривен. Закончить возведение автомобильной части моста хотят через 2,5 года.

Процесс строительства моста в Киеве прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що будується на виході Подільсько-Воскресенського мосту?

— Якщо чесно, то питання більше треба задавати архітектурі, яка і заявляє про те, що там щось будується на сьогоднішній день.

Тобто в КМДА про це нічого не знають?

— Ні, чому не знають. Ви маєте на увазі, що там будується.

Земля кому належить?

— Насправді, на сьогодні, якщо ми говоримо про Подільсько-Воскресенський міст, то мова більше йде про те, щоб змінити в'їзд і виїзд з цього мосту, тому що по проекту, якому на сьогоднішній день вже більше 15 років, вся містобудівна ситуація з лівого і правого берега змінилася. І сьогодні йде перепроектування з'їздів і виїздів на Подільсько-Воскресенський міст, тому що від планів того, щоб його добудувати, за 2,5 роки ніхто не відмовлявся.

Скільки ще можуть тривати роботи по перепідготовці планів?

— Це не перепідготовка планів, це перепідготовка проекту. Роботи на сьогодні тривають. Вони до кінця цього року мають бути завершені, роботи безпосередньо будівельно-монтажні, які відбуваються на мостовій частині, там де можна ці роботи проводити, вони проводяться. Самі по собі роботи не зупиняються. Але в зв'язку з тим, що необхідно перепроектування з'їздів і заїздів на міст, ці роботи трохи уповільнюються.

В КМДА не цікавилися у представників архітектурного управління, що будується на виході з мосту?

— У мене нема достатньої інформації для того, щоб прокоментувати можливе будівництво в зоні будівництва метрополітену. Тому що я маю дуже серйозні сумніви, що це будується в зоні будівництва моста.

Звідки тоді такі заяви з'являються?

— Заяви або від некомпетентних працівників, або недостовірні заяви.

Якщо зараз тривають відповідні роботи щодо перепроектування, грошей вистачить, які вже виділені з бюджету, 625 мільйонів гривень?

— Насправді, там до кінця року їх має бути більше. Їх має бути більше мільярда. Тобто грошей вистачає. На сьогоднішній день у нас немає проблем з фінансуванням Подільсько-Воскресенського мосту.

Тобто якісь зміни до бюджету будуть прийматися?

— Однозначно буде коригування бюджету на початку осені і на міст передбачається трошки більше мільярда.

Чому врешті-решт настільки збільшуються видатки на будівництво цього мосту?

— Це нормальне фінансове планування в частині того, як використовуються кошти, і що потрібно для того, щоб робити не зупинялися по будівництву мосту. Це на цей рік така сума. Я думаю, що на наступний рік потрібна буде сума не менша, для того щоб продовжувати роботи по цьому мосту.

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Скільки взагалі ще може коштувати цей міст?

— Остаточні розрахунки однозначно покажуть вже безпосередньо експертиза, яка буде проведена на підставу нового проекту. Але я думаю, що це ще досить велика сума. Це напевно буде більше двох мільярдів коштів для будівництва цього мосту.

А скільки до цього моменту було витрачено?

— Навіть не менше, а набагато більше, тому що основна частина — перехід через річку — вже побудована. З конкретних цифр це також треба уточнити.

З якими інвестиційними фондами зараз відбуваються консультації? Чи означає це, що принаймні частину видатків на будівництво цього мосту можуть взяти на себе якісь фонди, а не бюджет?

— Бюджету досить складно на сьогоднішній день витягнути всі ті позиції які потребують на сьогоднішній день щоб фінансувати ті виклики, які є на сьогоднішній день перед містом, бо питання не лише в мостах, питання в дорогах, школах, садках, в утриманні всього цього господарства. Це тільки мала доля всього того що я назвав. Звичайно, якщо є можливості залучення тих чи інших коштів, тих чи інших фондів, то місто з ними працює і такими речами користується. А стосовно мосту, я вам нагадаю, десь півроку тому у нас були консультації з німецьким урядом. Вони приїжджали, консультували, розбиралися безпосередньо з усім цим проектом, тобто відповідно з ними на сьогоднішній день і проводиться робота.

Главный специалист Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Виктор Петрук в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что инвесторам невыгодно вкладывать средства в Подольско-Воскресенский мост, потому что там будет низкий пассажиропоток.

В эфире радиостанции Голос Столицы директор консалтинговой компании "Вильям Инвест Эксперт" Виктор Медведь заявил, что инвесторы вкладывают деньги не в конкретные проекты, а в инфраструктуру, из-за чего идет посредственное разворовывание денежных средств.