Старт строительства Подольско-Воскресенского моста в Киеве

Строительная фирма ООО "Эко-Буд-Трейд" победила в прошедшем 31 марта открытом конкурсе на строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Участок над Днепром компания предложила построить за 4,3 млрд грн, а работы на левом берегу обойдутся в 1,7 млрд грн. Ряд работ по строительству Подольско-Воскресенского моста компания должна завершить в 2017 году.

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"Первоочередной задачей, поставленной в этом году перед победителем торгов, будет окончание работ по мосту через реку Днепр: завершение монтажа арки, строительство прогонных сооружений эстакады на Рыбальском полуострове и левоповоротном съезде, а также начало работ на левобережной части мостового перехода на территории Русановских садов", — сообщил директор департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Константин Федотов.

По информации КГГА, движение автотранспорта по данному мостовому переходу начнется через три года.

Ранее ГСЧС сообщала, что в Киеве произошло возгорание в электросети Подольско-Воскресенского моста.