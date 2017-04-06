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    Старт строительства Подольско-Воскресенского моста в Киеве

    (обновлено: )107
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    УНИАН
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    УНИАН
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    УНИАН
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    УНИАН
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    УНИАН
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    УНИАН
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    УНИАН
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    УНИАН

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    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве

    Строительная фирма ООО "Эко-Буд-Трейд" победила в прошедшем 31 марта открытом конкурсе на строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

    Участок над Днепром компания предложила построить за 4,3 млрд грн, а работы на левом берегу обойдутся в 1,7 млрд грн. Ряд работ по строительству Подольско-Воскресенского моста компания должна завершить в 2017 году.

    Смотрите также: У горсовета в Луцке требовали выборов с файерами и дымовыми шашками

    "Первоочередной задачей, поставленной в этом году перед победителем торгов, будет окончание работ по мосту через реку Днепр: завершение монтажа арки, строительство прогонных сооружений эстакады на Рыбальском полуострове и левоповоротном съезде, а также начало работ на левобережной части мостового перехода на территории Русановских садов", — сообщил директор департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Константин Федотов.

    По информации КГГА, движение автотранспорта по данному мостовому переходу начнется через три года.

    Ранее ГСЧС сообщала, что в Киеве произошло возгорание в электросети Подольско-Воскресенского моста.

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