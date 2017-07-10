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    Киев

    В Киеве иномарка зависла над мостом

    (обновлено: )87
    ДТП произошло в воскресенье. По данным СМИ, автомобилем управлял гражданин Нидерландов. Обошлось без пострадавших. Правоохранители сообщили, что мужчина был трезв.
    ДТП в Киеве, 10 июля 2017
    Сегодня

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Легковой автомобиль Chery потерял управление, врезался в столб и завис колесами над путепроводом в Киеве, сообщает "Сегодня".

    По данным издания, ДТП произошло в воскресенье на Теремках.

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    "Водитель (гражданин Нидерландов) на авто Chery ехал на высокой скорости со стороны Столичного шоссе к Академгородку и на путепроводе якобы уснул за рулем", — говорится в сообщении.

    Сегодня
    ДТП в Киеве, 10 июля 2017

    Как сообщает полиция, водитель был трезв, он не пострадал.

    Напомним, в поселке Водогон Оболонского района Киева в ночь на 9 июля произошла стрельба между местными жителями и людьми, которые вырубали лес. В ходе конфликта случилось также ДТП.

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