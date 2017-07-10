В Киеве иномарка зависла над мостом

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Легковой автомобиль Chery потерял управление, врезался в столб и завис колесами над путепроводом в Киеве, сообщает "Сегодня".

По данным издания, ДТП произошло в воскресенье на Теремках.

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"Водитель (гражданин Нидерландов) на авто Chery ехал на высокой скорости со стороны Столичного шоссе к Академгородку и на путепроводе якобы уснул за рулем", — говорится в сообщении.

Сегодня ДТП в Киеве, 10 июля 2017

Как сообщает полиция, водитель был трезв, он не пострадал.

Напомним, в поселке Водогон Оболонского района Киева в ночь на 9 июля произошла стрельба между местными жителями и людьми, которые вырубали лес. В ходе конфликта случилось также ДТП.