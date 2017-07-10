Зону АТО посетила делегация Европарламента - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Делегация Европарламента посетила зону проведения антитеррористической операции. Известно, что они уже посетили Широкино, которое, по словам вице-спикера Ирины Геращенко, невозможно восстановить и отстроить, и Мариуполь, где общались с местными жителями и переселенцами.

Подробнее о визите делегации Европарламента на Донбасс сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Тимофей Львутин.

Визит европарламентариев уже закончился или продолжается?

— Сегодня было всего шесть локаций, если брать вместе с Широкино, которые они посетили в Мариуполе и под Мариуполем. Для европейцев в принципе побывать в Мариуполе, а также в Широкино, в принципе в новинку по той причине, что это все обсуждается в Европе, но как это происходит в живую. Вот они буквально приехали, увидели сегодня в Мариуполе и непосредственно побывали в Широкино. Они откровенно говоря были шокированы тем, что происходит конфликт на востоке Украины. Опять же хочу подчеркнуть, что они не видят, что конфликт якобы заморожен или что-либо еще, они видят, что это открытый конфликт, то есть с одной и с другой стороны находятся линии фронта. И в принципе эту мысль они будут опять пытаться донести непосредственно своим европейским коллегам. Какие же у них впечатления в принципе от самого Мариуполя.

Facebook Ирины Геращенко Зону АТО посетила делегация Европарламента

Первая локация, где они побывали, это было посещение социального общежития, построенного для переселенцев. Также большая часть этих людей, которые там живут, это люди из Широкино. Также там есть люди из неконтролируемых городов, которые сюда в Мариуполь переехали, но большая часть — это именно широкинцы. Деньги, на которые был создан, реализован этот проект, это деньги Евросоюза. Грубо говоря, можно сказать, что они приехали от части с ревизорской миссией, то есть посмотреть, на что же в итоге были потрачены их деньги. В принципе, они остались довольны результатом, и поступил такой месседж от некоторых представителей Евросоюза, что это лишь первая ласточка, только начало, в плане Мариуполя. То есть сейчас говорим о Мариуполе, и что в дальнейшем они также будут вкладывать в Мариуполь. В частности, вот в такую помощь переселенцам, не только жилья, но также и гуманитарную помощь.

Далее они встретились, но это была встреча относительно за закрытыми дверями непосредственно с городским головой города Мариуполя Вадимом Бойченко. После этого также они посетили центр помощи переселенцам. То есть чтобы посмотреть, как именно помогает Украина, в частности город Мариуполь, переселенцам. После этого они проехали в объединенный центр по предоставлению административных услуг, чтобы посмотреть насколько, по каким европейским стандартам сделан в принципе данный административный центр. Они действительно остались довольны. Сказали, что по всем европейским стандартам. То есть данная реформа, административная, в частности в Мариуполе, полностью реализовывается и выполняется. Последнее, где они побывали, буквально около двух часов дня — это было событие, когда они возлагали цветы к памятнику погибшим морским пограничникам. Вот весь комплекс данных мероприятий, как вот и городская власть заявляет также, был показан европейским членам парламента для того, чтобы они увидели разнице между, где они побывали в Широкино, где идет война, и Мариуполем.

Стоит ли ожидать большую помощь?

— Уже неоднократно к нам приезжают европейские партнеры в плане политики и вообще. Действительно европейцы шокированы в частности Широкино, после этого они действительно хотят и говорят о том, что мы будем помогать непосредственно Украине и в частности Мариуполю. Но о конкретных каких-то действиях речь не идет. Вопрос в том, что буквально вот завтра мы привезем гуманитарную помощь или построим еще одно общежитие. Насколько я знаю, в Широкино вместе с ними была Ирина Геращенко. А также было заявлено, что будут народные депутаты Украины.

Facebook Ирины Геращенко Разрушения после обстрелов в Шикрокино

Какая ситуация на Донбассе?

— За последние сутки 12 раз обстреляли позиции наших ВСУ в секторе непосредственно "Мариуполь". В основном стреляли из запрещенных минскими соглашениями вооружений, в частности сегодня были уже минометы 120 калибра. Стреляли они по позициям наших ВСУ, непосредственно по поселку Марьянка. Также были обстрелы из гранатометов, стрелкового вооружения и БМП по позициям в частности в Широкином, где сегодня побывали члены Европарламента, Павлополь, Богдановка и Новотроицкое. Потерь или раненых, то есть информации по ним нет.

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Что с электроэнергией в поселке Песчаном? Перебоев сейчас нет?

— Все восстановили полностью. Никаких перебоев ни на самом фестивале, ни в поселке Песчаное у людей нет, то есть с электроэнергией все в порядке в данном случае.

Ранее миротворец ООН (участник двух миротворческих миссий — в 1994 году и в 1996 году) Сергей Малярчук в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что миротворческая миссия ООН помогла бы урегулировать вооруженный конфликт на Донбассе.

Также политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что сдвиги в решении конфликта на Донбассе появятся тогда, когда США определятся со своим представителем по этому вопросу.