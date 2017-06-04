Новые теракты в Лондоне: подробности и реакция

Денис Ворошилов, Мария Табак, Лондон — для РИА Новости Украина

В субботу поздно вечером полиция сообщила о двух инцидентах в Лондоне: на Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на рынке Боро люди получили ножевые ранения. Позже поступили сообщения о ЧП в Воксолле.

Жертвы и пострадавшие

Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Жертвами теракта стали шесть человек.

Позднее стало известно, что число раненых в результате двух атак в Лондоне в ночь на воскресенье достигло 48 человек, они доставлены в больницы, сообщила служба скорой помощи Лондона.

Премьер назвала атаки терактом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала произошедшие в субботу вечером инциденты в Лондоне "потенциальным актом терроризма".

"Я могу подтвердить, что этот ужасный инцидент рассматривается как потенциальный акт терроризма", — говорится в заявлении премьера.

@TheSun Террористическая атака в Лондоне

Она отметила, что ситуация быстро развивается, и пока о подробностях говорить рано. Она также выразила соболезнования всем, кого затронули инциденты.

Мэй в ночь на воскресенье вернулась в свою резиденцию на Даунинг-Стрит, чтобы провести совещания с представителями силовых ведомств по ситуации в Лондоне. Как ожидается, в воскресенье она проведет также экстренное совещание с членами правительства по ситуации в стране.

"Премьер вернулась на Даунинг-стрит, где для ее будет проведены брифинги с представителями силовых ведомств… Да, я не исключаю, что по итогам может быть принято решение о приостановке предвыборной кампании из-за того, что произошло. Но сейчас говорить об этом рано", — сказал РИА Новости источник в канцелярии премьера.

@TheSun Пострадавшие в лондонском теракте

Нападения были спланированы

Мэр Лондона Садик Хан назвал произошедшие в городе теракты "спланированным и подлым нападением" на ни в чем не повинных жителей.

"Мы пока не знаем всех деталей, но это было спланированным и подлым нападением на ни в чем не повинных лондонцев и гостей города, наслаждавшихся субботним вечером. Я самым решительным образом осуждаю это. Никаких оправданий таким варварским деяниям быть не может", — говорится в заявлении мэра.

Хан, выразив соболезнования всем, кого затронули теракты, призвал лондонцев сохранять спокойствие и проявлять бдительность. Он также сообщил, что в воскресенье утром примет участие во встрече чрезвычайного комитета COBRA, в состав которого войдут представители правительства, полиции и спецслужб. Возглавит заседание премьер Тереза Мэй.

В преддверии выборов

Теракты в Манчестере и Лондоне могут радикальным образом повлиять на результат предстоящих 8 июня всеобщих выборов. Когда Тереза Мэй в апреле объявляла свое решение провести выборы, опасаться ей было нечего: по опросам, Консервативная партия, в настоящее время располагающая абсолютным большинством в парламенте, должна была еще больше упрочить свои позиции. Тогда правящую партию поддерживали 48% населения, а их основных конкурентов – лейбористов – 24%.

После теракта в Манчестере разрыв стал резко сокращаться, несколько дней назад достигнув минимального показателя в три процентных пункта.

Нынешние теракты могут привести Мэй к политической катастрофе. Оппозиция и так обвиняет премьера, в прошлом главу МВД, в том, что она виновата в ухудшении ситуации в сфере безопасности. После событий в Манчестере Мэй объявила о максимальном, критическом, уровне террористической угрозы, что позволило властям привлечь армию к обеспечению безопасности в стране. Однако уже через несколько дней премьер вновь понизила уровень угрозы. Тот факт, что ровно через неделю после понижения уровня террористической угрозы в центре Лондона произошли два теракта, может еще больше подорвать доверие населения к премьеру и возглавляемому ею правительству.

@Telegraph Теракты в Лондоне

Три теракта за 2,5 месяца

События минувшей ночи в Лондоне стали третьим терактом в Британии за два с половиной месяца.

Двадцать второго марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал охранник министра обороны Великобритании.

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Очередной теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.