Украина отложила все на "после майских". Зачем, а главное, почему?

РИА Новости Украина

Нет ничего более несовместимого, чем труд и май.

Даже не пытайтесь в эти дни обсуждать с кем-либо серьезные вопросы, планы или проблемы. Гарантированно услышите в ответ: "Давай после майских". Вся первая декада пятого месяца превратилась в еще одни новогодние праздники, пишет Ефим Мармер.

Этому процессу не могут помешать ни война, ни экономический кризис, ни такие мелочи, как окончание учебного года. При этом страна не бездельничает – просто не работает. Народ занимается своими огородами и дачами, наводит порядок на подворьях и кладбищах, жарит шашлыки и ловит рыбу. Тоже нужно, конечно, но как-то это неправильно.

Мы быстро привыкли к этим весенним каникулам, а все потому, что видим перед собой весьма убедительный пример – неработающую власть. Пасхальные праздники у наших нардепов и высоких чиновников плавно перетекли в майские с обязательным выездом за кордон к теплым морям. Ну с депутатами все понятно – насмотрелись на них, но вот вам пример из трудовой жизни нашего Кабмина. До осени должны вступить в действие новый порядок начисления пенсий, так называемая оптимизация и новый порядок начисления субсидий (людей, их получающих, станет меньше на миллион-полтора). Но все обращения журналистов в областные структуры Пенсионного фонда и социальной защиты оказались безрезультатными. У них до сих пор нет никаких регламентирующих и разъяснительных документов из столицы! После майских…

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Теперь собственно о праздниках. Думаю, для вас не секрет, что международная солидарность трудящихся закончилась? Ну никак она не сочетается с одним из столпов капитализма – конкурентной борьбой предприятий и производителей. По большому счету, нет ее и внутри страны. Какая может быть сейчас солидарность у шахтеров Волыни и Донбасса? Добавьте к этому традиционное для Украины отсутствие влиятельных и единых профсоюзов, и можете смело задать себе вопрос: а что, собственно, праздновать 1-2 мая? День труда (есть такой в Штатах) или День шашлыка? При всем моем ироничном отношении к нынешнему Первомаю я категорически против отмены этого праздника. Просто его нужно наполнить новым смыслом, ни в коем случае не политическим. И решать это должны не Кириленко с Вятровичем, а мы с вами на референдуме. Но для этого нужно вернуть нардепов в зал Верховной Рады и объяснить, что отныне майская лафа для них закончилась. Реально, как по-вашему? Вот и меня терзают смутные сомнения.

8-9 Мая, боль моя. День Победы над нацизмом в Европе, День памяти и примирения, День Победы. Как положено в Украине, на два дня – три праздника. А в реальности? Европа, включая ее восточные окраины, переживает чуть ли не ренессанс нацизма. День памяти так и не стал Днем примирения. А День Победы и вовсе разъединил нацию. Так что будем отмечать?

Не знаю, как вам, а мне легко ответить на этот вопрос. Вот уже больше 40 лет 9 Мая для меня – День памяти. Мои старики, прошедшие через кровь и окопы Большой войны, не праздновали День Победы, они поминали близких, родных, друзей, соседей, убитых на поле боя и расстрелянных в глиняных ямах Хащеватого. Теперь то же самое делаю я. И ненависть у меня осталась только к тем, кто сегодня называет реальных убийц мирного населения героями.

Совсем недавно я стал свидетелем одного мелкого, но знакового события. На площади у горсовета строились в колонну школьники, готовились пройти "ходой" в память о трагедии армянского народа. И вдруг один высокий подросток, красуясь, видимо, перед одноклассниками, нисколько не смущаясь, выбросил "зигу" – нацистское приветствие. Наверняка учителя, которые были рядом, это так не оставят. Но уже после майских…