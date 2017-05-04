Чернобыль, о котором мы ничего никогда не знаем

REUTERS/Gleb Garanich

РИА Новости Украина

От Кропивницкого до Чернобыля по карте всего 430 километров. До Припяти – 450. Но, слава Богу, тогда, в 1986-м, до Кировограда не дошло то облако. Но все равно Чернобыль крепко изменил, подчас перевернул, а то и переколошматил жизни десятков тысяч наших земляков. Но даже сейчас, спустя 31 год после страшной катастрофы, мы очень многого не знаем о том, что было в тот апрельский день и что было после. Поговорим немного об этом, пишет Геннадий Рыбченков.

РИА Новости Украина публикует фрагменты материала "Чернобыль, о котором мы не знаем".

Аварию замалчивали, насколько могли. Только 28 апреля в эфире всесоюзной программы "Время" диктор прочел первое официальное сообщение ТАСС: "На Чернобыльской атомной электростанции произошел несчастный случай. Один из реакторов получил повреждение. Принимаются меры с целью устранения последствий инцидента. Пострадавшим оказана необходимая помощь. Создана правительственная комиссия для расследования происшедшего".

Несчастный случай… Многое замалчивают и сейчас, увы. Основные архивы по чернобыльскому делу до сих пор в России. Наша СБУ лишь озвучила, что еще в 1984-м, за два года до, КГБ УССР писало тревожные докладные: плохи дела на ЧАЭС.

Враки

У истории своеобразное чувство юмора. Тогда, уже в мае 1986-го, даже Соединенным Штатам Америки досталось – облако дошло и до них, в ряде штатов радиоактивный фон повысился вдвое. Конгресс США потребовал от СССР правды.

… На раскрытии хоть какой-то реальной информации о Чернобыле в то время немало людей сделали себе имя и карьеру. Например, писатель и дипломат Юрий Щербак (в прошлом номере "УЦ" есть интервью с ним), писатель и политик Владимир Яворивский и другие. Им удалось пробить стену молчания.

А недавно бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов заявил, что никакого эксперимента, приведшего к взрыву, в ту ночь не проводилось. Цитата: "На любой станции, то ли атомной, то ли тепловой, когда блок выводится в ремонт, проводится проверка работы всех систем (чтобы знать, что надо ремонтировать), в том числе и систем защиты. И в ту ночь перед специалистами стояла задача выяснить, как, сколько времени и в каком количестве будет вырабатываться электроэнергия для главных циркуляционных насосов, подающих воду для охлаждения реактора, при отключении генератора за счет выбега, то есть вращения по инерции его ротора. Понимаете? Допустим, возникла необходимость срочно выключить турбогенератор, вырабатывающий ток и для народного хозяйства, и для внутренних потребностей станции, в частности подачи воды для охлаждения реактора. И вот агрегат отключен от сети, но его ротор какое-то время еще вращается по инерции, то есть может вырабатывать электричество". А чего ж взорвалась-то? "Ошибки при проектировании".

Что было дальше?

Все мы знаем о подвиге сотен тысяч людей, об укрытии, закрытии станции. Ну а что там происходило, к примеру, через десять лет после аварии? Довольно суровые вещи рассказал украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий, снимавший в 1996-м документальный фильм о Чернобыле: "Это была вольница: не было уже советской власти, туда заезжали чиновники и остальные пить водку, уйти от жены. И это отчасти сохранилось и сейчас: часто говорят о параллельных семьях, хотя и не в таких масштабах, как раньше.

Туда обожали забуриться какие-то МЧС-ники, потому что ты заезжал и исчезал. Тогда это был гиперрежимный объект с переодеваниями на границе десятикилометровой зоны на КП “Лелев”, например. Ты заезжал – переодевался и выезжал – снова переодевался.

Поэтому Чернобыльская зона ассоциировалась для меня в том числе с сексом. Чернобыль – это был такой санаторий, куда можно было сорваться какому-нибудь функционеру или сотруднику МЧС, где его сложно было достать жене. И там можно было напиться водяры и погулять с какими-то девушками. Более того – существовали чернобыльские параллельные семьи. Поскольку многие проводили две недели на вахте, то это были не просто какие-то романы, это превращалось в параллельную семью. И бывало, что чернобыльская семья со временем становилась основной".

А дальше пошел бизнес

Вы знаете, что число художественных фильмов, где фигурирует Чернобыль, давно перевалило за сотню, а документальных уже многие тысячи?

Возьмем кино. Действие легендарного фильма "Годзилла" начинается в Чернобыле. Также в Чернобыле происходит действие мировых блокбастеров "Трансформеры-3" и "Крепкий орешек-5". На съемки последнего упомянутого то ли Брюс Уиллис не захотел ехать в зону, то ли американцы слишком основательно хотели там много взрывать и разрушать, в общем, в итоге Припять снимали в… Будапеште.

Есть несколько довольно качественных фильмов ужасов, снятых в Чернобыле. Например, "Запретная зона", "Припять. Оставленные позади". В них хеппи-энда, кстати, нет. В "Запретной зоне", к примеру, всю группу американских туристов, как положено, съедают наши, отечественного происхождения, зомби.

Самый известный познавательный документальный канал "Дискавери" снимал здесь программу "Речные монстры". Ее ведущий Джереми Уэйд поймал в пруду-охладителе не самого страшного сома, и даже не мутанта. Так, килограммов на тридцать. Но уровень радиации в теле сома превышал норму в 16 раз. (Говорят, что однажды там выловили сома с двумя головами, ну и точно доказано, что некоторые ныне живущие сомы там набрали уже за сотню килограммов. Туристы любят их кормить.)

Самое известное в мире автомобильное телешоу "Топ гир" также сняло один из выпусков в Чернобыле. Они проверяли, как европейские малолитражные машины работают в экстремальных условиях радиации. Без проблем, кстати, работают. До этого ведущие "Топ гир" Джереми , Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд бывали в Ираке, Афганистане и даже на Северном полюсе, но больше всего, по их словам, их "вставил" именно Чернобыль.

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Кстати, для справки. Припять и Чернобыль – это совершенно разные города.

Припять находится на расстоянии около 2 км (по прямой) от Чернобыльской АЭС, и на момент аварии в городе проживало почти 49 тысяч человек. Этот город непосредственно относился к Чернобыльской АЭС имени Ленина, которая была градообразующим предприятием.

А Чернобыль – город, расположенный на расстоянии около 12 км от АЭС, с населением до аварии около 14 тысяч человек. Этот город никогда не имел сколько-нибудь серьезного отношения к АЭС.

Но оба города находились на территории Чернобыльского района Киевской области, и именно по названию района станция получила свое название. Ныне район упразднен и включен в состав Иванковского района Киевской области.

Еще больше бизнеса

Сегодня туристические туры в Чернобыль организовывают десятки фирм. Можно просто осмотреть реактор с воздуха. А можно за ваши деньги побывать в сердце АЭС, побывать в машинном зале и реакторном цехе, увидеть главный блочный щит управления станцией и главные циркулирующие насосы, пройти коридором под АЭС, по которому в тот день перемещались сотрудники и пожарные…

Минимальная ныне действующая цена на однодневный тур в Чернобыль – 650 гривен для украинцев и 2100 гривен для иностранцев. А максимального потолка нет. За свои деньги вы можете путешествовать один, а не в группе, с персональным гидом. Завтрак, обед и ужин вам могут персонально доставлять вертолетом из экологически чистых мест Украины. Вы можете позволить себе личную авиаэкскурсию с гидом всего за 1700 долларов. Кстати, авиаэкскурсия – единственная дозволенная детям до 18 лет. По воздуху детям там побывать можно, а вот въезжать на авто или автобусе в составе других экскурсий тем, кому меньше 18, запрещено.

Посещение Чернобыля и Припяти – настолько масштабный бизнес, что трудно оценить его размеры. Раньше даже государство само организовывало туры в зону, но потом специализированное агентство "Чернобыльинтеринформ" почему-то ликвидировали, отдав все частникам. По официальным данным, в прошлом году на экскурсиях в зоне побывало 37 тысяч туристов, больше половины из них – иностранцы. Кроме этого, существует много "серых" схем организации туров, и есть "сталкеры", проводящие в зону экстремалов по совсем заповедным дорожкам. Эти заводят в зону еще с десяток-другой тысяч. Так что в этой системе вращаются миллионы долларов. Кроме туристов, за разрешение снимать кино с желающих берутся очень неплохие деньги. За право снять фильм ужасов "Запретная зона", действие которого почти целиком происходит в Чернобыле и окрестностях и немного в Киеве, были заплачены сотни тысяч вечнозеленых денег.

Отдельная индустрия – компьютерные игры на тему Чернобыля и населяющих его мутантов (реже террористов, захвативших станцию и угрожающих ее снова взорвать). Самая знаменитая из них – "Сталкер", точнее S.T.A.L.K.E.R. Семен Григорович, руководитель фирмы, создавшей игру, давным-давно стал миллионером. Раз в несколько лет выходит продолжение игры, которое покупают сотни тысяч людей по всему миру. После первой игры "Сталкер. Тени Чернобыля" вышли "Сталкер. Чистое небо" и "Сталкер. Зов Припяти". В играх использованы реальные фото и видео с мест, в которых происходит действие.

Не отстают и иностранцы. Часть знаменитой игры Call of Duty: Modern Warfare происходит в Чернобыле. Было продано более 10 миллионов ее копий. Можно долго продолжать этот перечень, вспомнив, к примеру, что даже легендарнейшая игра Half-Life создала свой вариант Чернобыльской катастрофы.

Но "Сталкер", конечно, на первом месте. Существует своя субкультура, связанная с игрой, – люди пишут рассказы на основе игры, снят телесериал, сделано множество подражаний игре. Но самое главное – именно "Сталкером" украинские программисты впервые доказали миру, что способны на многое.

Кого-то наказали?

Руководству ЧАЭС того времени – директору станции Виктору Брюханову, главному инженеру и его заместителю дали по десять лет лагерей. Но через пять лет всех выпустили. Начальнику смены дали 6, начальнику цеха – 3, инспектору – 2 года отсидки.

Но реально больше всех пострадали простые люди – ликвидаторы, сотни тысяч из них раньше срока ушли из жизни…

Будущее

В зоне заканчиваются работы по установке второго укрытия – конфайнмента. Он стоит полтора миллиарда долларов, деньги сдавал весь мир (и до сих пор дает). Не в упрек нашим строителям, но дополнительную уверенность в том, что это второе укрытие будет надежным, дает то, что его спроектировали и строят немцы с фирмы Kalzip.

… Китайцы спроектировали и начали подготовку к постройке солнечной электростанции за миллиард долларов в зоне отчуждения. Ее мощности хватит, чтобы запитать всю Киевскую область.

Немного истории

Июль 1966 г. – постановлением Совета Министров СССР был утвержден план ввода атомных станций в 1966-1977 гг., согласно которому было запланировано ввести в действие энергетические мощности в размере 11,9 млн кВт, в том числе с реакторами РБМК (реактор большой мощности канальный) – 8 млн кВт.

Январь 1967 г. – коллегией Госплана УССР было рекомендовано место размещения одной из атомных станций с реактором РБМК – с. Копачи Киевской области. Рекомендованная площадка была выбрана после обследования 16 пунктов в Киевской, Винницкой и Житомирской областях. Расположенная на малопродуктивных землях на правом берегу реки Припять в 12 км от г. Чернобыля, она отвечала всем требованиям водообеспечения, транспорта, санитарно-защитной зоны.

Февраль 1967 г. – постановлением ЦК КПСС и СМ СССР утверждены рекомендации Госплана УССР о размещении АЭС возле с. Копачи Киевской области. Будущей станции было дано название Чернобыльская.

Июнь 1969 г. – применение на Чернобыльской АЭС реакторов РБМК-1000 было определено совместным решением Минэнерго СССР и Минсредмаша СССР на основании разработок Уральского отделения института Теплоэнергопроект с дальнейшим проектированием институтом Гидропроект.

Май 1970 г. – приступили к подготовке котлована под 1-й энергоблок.

Июль 1971 г. – закончено строительство ЛЭП 110 кВт подстанции Чернобыльская.

7 декабря 1971 г. – была создана постоянно действующая комиссия по принятию объектов Чернобыльской ГРЭС.

Январь 1973 г. – принято решение Минэнерго СССР о вводе в действие 1 энергоблока ЧАЭС в 1975 году.

1977 г. – включены в сеть турбогенераторы №2 и №1.Подписан акт приема 1-го энергоблока ЧАЭС в эксплуатацию.

1978-1979 гг. – включены в сеть турбогенераторы №3 и №4.Энергоблок №2 ЧАЭС введен в строй действующих.

3 декабря 1981 г. – осуществлен пуск 3-го энергоблока.

25 ноября 1983 г. – на реакторе 4-го энергоблока загружена 1-я ТВС.

28 марта 1984 г. – 4-й энергоблок выведен на проектную мощность 1000 МВт на 3 месяца ранее намеченного срока.

Ну а дальше вы знаете, что было…