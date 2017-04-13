Новый состав НКРЭ. Депутатам подсунули "мешки в котах" - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Верховная Рада в четверг не смогла определиться, кто будет формировать Нацкомиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Кандидатуры Константина Запайщикова и Юрия Шульги не получили необходимой поддержки.

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О том как проходило голосование за формирование НКРЭ в Раде сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Александр Ивасивка:

"После вчерашнего дня, когда парламент, используя свои контрольные функции, пригласил к отчету Дмитрия Вовка и большинство фракций требовало его увольнения, сегодня могут ввести своих двух контролирующих представителей. После презентации двух проектов постановления ВР об избрании представителей ВР в конкурсной комиссии, первым свое слово взяли представители оппозиционных фракций. Дважды в их выступлениях звучали выражения "мешки в котах". Именно так заявил представитель фракции "Батькивщина" Сергей Соболев в его выступлении. Таким образом он охарактеризовал двух кандидатур, за которых предлагалось голосовать. Соболев заявил, что после вчерашнего обсуждения деятельности НКРЭКУ Рада снова предлагает "мешки в котах". Он возмущался, что президент Украины Петр Порошенко не имеет никакого отношения к деятельности независимого регулятора. И заявил о том, что нормы о том, что президент должен назначить своих двух представителей в НКРЭКУ вообще нигде не прописаны. Поэтому в целом и проект постановления ВР, которым предлагается вносить двух кандидатур является антиконституционным.

Согласно с теми нюансами, которые объясняли парламентские фракции в своих выступлениях, для избрания новых членов НКРЭКУ необходимо выбрать пять людей в конкурсную комиссию: двух кандидатов в конкурсной комиссии должен определить президент Украины, одного представителя — Кабмин Украины, и еще двух должен определить парламент. Причем из этих двух представителей одного должен определить парламентский комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, и еще одного — комитет по вопросам ЖКХ. Позицию фракций большинства — БПП и "Народного фронта" можно охарактеризовать очень коротким выступлением Андрея Иванчука. Выйдя к трибуне, Иванчук заявил, что проекты этих постановлений надо голосовать, так как следует: начать выбор членов Национальной комиссии. Представительница "Самопомичи" Алина Бабак в своем выступлении сказала, что уже вчера на заседании профильных комитетов по вопросам топливно-энергетического комплекса и ЖКХ стало понятно, что кандидатуры согласованы где-то в другом месте и вне сессионного зала. Позже слово взял Олег Ляшко, который заявил, что эти кандидатуры не прошли "парламентское сито" и им даже не дали слово для представления своих программ. Парламент их не услышал, поэтому голосовать за их кандидатуры не мог. Спикер Андрей Парубий взялся за голосование и несколько раз ставил проекты постановлений ВРУ на голосование.

Проект постановления, представленный комитетом по вопросам топливно-энергетического комплекса, за определение кандидатуры в состав конкурсной комиссии, набрал лишь 214 голосов. Другой проект постановления набрал 221 голос. При том, что Парубий неоднократно возвращался к голосованию этого вопроса по требованию председателя фракции БПП, постановление принято так и не было. ВРУ удалось буквально десять минут назад принять в целом проект закона о восстановлении платежеспособности государственных угледобывающих предприятий. Большинство из присутствующих фракций и групп слаженно проголосовали за этот законопроект и отдали за него 229 голосов. В настоящее время ВРУ начала слушать повторное второе чтение проекта закона о рынке электроэнергии. По словам председателя комитета по вопросам ТЭК и ядерной безопасности Александра Домбровского к данному проекту закона подано около 80 правок", — сообщил Ивасивка.

Ранее политолог Александр Палий в эфире "ГС" заявил, что нынешний парламент не двигает страну вперед, проводя реформы, а погряз в политических дрязгах.

У украинских чиновников есть замечательная особенность: когда их не трогают — они молчат. Об этом в эфире "ГС" заявил директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.