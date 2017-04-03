Проверки на дорогах в Мариуполе вылились в пробки – спецкор

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В Мариуполе ввели дополнительные меры безопасности. Такое решение полиция Донецкого региона приняла после взрыва автомобиля с сотрудником СБУ, об этом сообщает пресс-служба полиции области на странице в Facebook.

В частности, в сообщении сказано, что в Мариуполе и Волновахском районе в мерах безопасности задействованы 100% личного состава полиции. Также для установления правопорядка привлекли 100 военнослужащих Нацгвардии и полицейских с других областей.

Что происходит непосредственно в Мариуполе и в Донецкой области сообщил спецкор Голоса Столицы из Мариуполя Тимофей Львутин.

Что происходит в городе, как люди отреагировали на такие усиленные меры безопасности?

— Всего сейчас в Мариуполе работает 1500 сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии, то есть все работает в усиленном режиме, задействованы все 100% личного состава, то есть абсолютно все сотрудники полиции находятся непосредственно сейчас на службе. Охраняют все, начиная от автовокзалов, ж/д вокзалов, то есть центр города, какие-то густонаселенные районы и также места, где довольно много людей, транспортные развязки. Непосредственно проверки начались со вчерашнего дня, примерно с часу дня объявили о том, что в Мариуполе объявлен так называемый план перехват в попытке задержать непосредственно преступников, которые совершили террористический акт вчера.

В Мариуполе впервые за 25 лет независимости Украины появились теперь пробки, пробки как на въезде и выезде из города, так и пробки во многих частях, то есть центральный район, Приморский район города. Также полиция просто останавливает людей, и неважно – мужчина, женщина, автобус это или личный транспорт, проверяют полностью от документов до салона автомобиля, до багажника. Конечно же, люди недовольны. Некоторые, например, на выезде из Мариуполя ждут по три-четыре часа просто, чтобы выехать из города, обычно такая ситуация происходит на КПП, например, Новотроицкое, Гнутово, а вот теперь такая ситуация происходит непосредственно и Мариуполе. Отметим такой момент, что вот сам стоп-контроль усилен, во-первых, на 21 блок-посте, которые есть в Мариуполе, а также, насколько мне известно, добавлено порядка 17 мобильных блок-постов, то есть непосредственно наряд полиции совместно с Национальной гвардией стоят на разных улицах, на разных частях дороги и останавливают машины. При чем, что интересно, что в самом городе выборочно останавливают машины, а вот чуть поодаль, где-то по окраине, а также на выезде – без каких-либо выборочных вариантов, всех проверяют.

Но о комендантском часе вообще речи не идет. То есть город живет, продолжает жить своей жизнью, никаких проблем по поводу того, что, грубо говоря, после 10 нельзя выходить на улицу – такого вообще в Мариуполе нет.

Появились дополнительные данные о теракте, который всколыхнул не только Мариуполь, но и всю страну? Какие основные версии называют сегодня?

— Версия осталась прежней, как и заявил генеральный прокурор Луценко, а также как заявил Вячеслав Бродский – заместитель начальника главы Национальной полиции Украины, о том, что главная версия – это теракт, организованный диверсионно-разведывательной группой так называемой ДНР, и других версий нет.

По моим личным наблюдениям, полицейские зачастую сейчас начали усиленно проверять именно не легковые автомобили, а микроавтобусы, то есть "бусики", причем темно-синего и синего цвета, даже жители Мариуполя говорят о том, что именно вот этих цветов и окрасов автомобили и микроавтобусы проверяются. Я так понимаю, у наших правоохранителей есть какая-то версия, может быть, какие-то конкретные наводки на какой-то транспорт, и вот в этом направлении они сейчас двигаются.

Работает ли специальная комиссия, как продвигается расследование?

— Информации о том, что создана какая-либо специальная комиссия, нет. Насколько я знаю, расследованием данного события занимаются все, то есть вертикаль Мариуполя — это и начальник Мариупольского отдела полиции и исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины в Донецкой области, то есть они все сейчас задействованы непосредственно в том, чтобы поймать преступников, которые совершили данный теракт в Мариуполе.

Хотелось бы также добавить, что уже завтра, 2 апреля, примерно в 12 часов дня, состоятся похороны погибшего сотрудника Службы безопасности Украины Александра Хараберюша.

Спокойно ли сейчас в пригородах Мариуполя?

— В самом городе спокойно, но знаменательно, что буквально за последние сутки с сегодняшнего дня должно было наступить относительная тишина, то есть перемирие, но уже за последние сутки сектор Мариуполь обстреляли 42 раза, и террористы стреляли из чего-угодно, начиная со стрелкового оружия, гранатометов, зенитных установок, и заканчивая минометами 120 калибра, самоходными артиллерийскими установками 122 калибра, и даже применяли "Град". И вот за эти сутки уже было ранено трое бойцов. Также, начиная с 8 утра, было 4 обстрела со стороны боевиков, но три раза они стреляли – это район Гнутово под Мариуполем, а также один раз – непосредственно по морпехам, что расположены в Широкино и Водяном, но после 12 часов уже вроде все спокойно, в том смысле, что пока все относительно спокойно.

То есть режим тишины, о котором, собственно, только договорились, нарушается сознательно?

— По моему мнению, боевики вообще не знают о режиме перемирия и тишине. Они просто, независимо от того, что там обсуждала рабочая группа в Минске, продолжают вести целенаправленные обстрелы по позициям украинских военных. Все зависит от того, почему есть всплески, когда действительно бои под Мариуполем буквально самые горячие во всей зоне АТО, а бывает наоборот спад, вот сейчас идет спад, потому что, как говорят сами военные, у боевиков закончился российский гумконвой, то есть, нет снарядов, поэтому они сидят и ничего не делают, лишь иногда постреливают. Вот, по словам, кстати, непосредственно военных, в ближайшее время, это неофициальная информация, – собираются совершить сильный прорыв или даже наступление боевики именно на Мариуполь. Это сказал мне боец, который находится на передовой, непосредственно в Широкино буквально вчера днем.

Получается, что все договоренности на высоком уровне, минские договоренности в частности, слишком оторваны от жизни?

— На бумаге они действуют, а вот на деле под Мариуполем – нет вообще даже и намека.

Ранее спецкор "КП" в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, что люди на неподконтрольных территориях больше боятся "национализации", проводимой ДНР, а не перекрытия транспортного сообщения.

А спецкор Александр Ивасивка сообщил, почему в Киеве и Одессе объявили новый набор в патрульную полицию, а также кто будет служить в дорожных патрулях.