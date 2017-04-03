Бутусов: убитый в Мариуполе полковник СБУ захватывал ДРГ "Мангуст"

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КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Полковник контрразведки Александр Хараберюш, который погиб в результате теракта в Мариуполе, принимал участие в захвате диверсионной группы "Мангуст", которая спровоцировала массовые беспорядки в городе 9 мая 2014 года, сообщил в Facebook главред сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

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"Хараберюш участвовал в резонансной операции по поимке и захвату диверсионной группы "Мангуст" — именно эта группа атаковала городское управление милиции и спровоцировала массовые беспорядки в Мариуполе 9 мая 2014-го года, что привело к многочисленным жертвам, в том числе — среди мирного населения. Найти диверсантов было не просто. Но в результате взяли всех, все руководство, ушел только один наемник", — написал журналист.

На счету полковника контрразведки Хараберюша, который был родом из Донецка, около 80 задержаний. Он был одним из самых результативных украинских контрразведчиков.

По словам Бутусова, Хараберюш сыграл ключевую роль в выявлении и разоблачении троих сотрудников Донецкого СБУ (в том числе сотрудника контрразведки и шифровальщика), "завербованных российской разведкой — Третяка, Никифорова, Косяка".

В воскресенье в Мариуполе на центральной аллее Старокрымского кладбища состоялось прощание с убитым во время теракта полковником Службы безопасности Украины Александром Хараберюшем.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва автомобиля в жилом квартале Мариуполя погиб сотрудник Службы безопасности Украины, полковник Александр Хараберюш.