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    Фотоленты

    Фотоитоги 31 марта: подрыв авто в Мариуполе, обыски в табачной компании, циклон в Австралии

    (обновлено: )40
    Подрыв автомобиля в центре Мариуполя
    Обыски по делу табачной компании Тедис Украина
    Циклон Дебби в Австралии: серферы в городе и акула на асфальте
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    Обрушение эстакады в Атланте
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    В Киеве появился офис прокуратуры Крыма
    Подрыв автомобиля в центре Мариуполя
    Подрыв автомобиля в центре Мариуполя
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    Обыски по делу табачной компании Тедис Украина
    Обыски по делу табачной компании "Тедис Украина".
    Арсен Аваков в Facebook
    Циклон Дебби в Австралии: серферы в городе и акула на асфальте
    REUTERS Queensland Fire and Emergency Services
    Солист System of a Down стал наблюдателем на выборах в Армении
    Солист System of a Down стал наблюдателем на выборах в Армении
    facebook.com/ArsineeKhanjian/
    Первый полет нового самолета Ан-132Д
    Первый полет нового самолета Ан-132Д
    УНИАН
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    В Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette
    Одесса Медиа
    Обрушение эстакады в Атланте
    Адское пламя в Атланте
    @FOX5Atlanta
    «День супергероя» в Киеве
    «День супергероя» в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве появился офис прокуратуры Крыма
    Украинское фото

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    Подрыв автомобиля в центре Мариуполя

    В результате взрыва автомобиля в жилом квартале Мариуполя погиб сотрудник Службы безопасности Украины, полковник Александр Хараберюш, сообщает пресс-служба СБУ.

    "СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро", — подчеркнул глава спецслужбы Василий Грицак.

    Отмечается, что у Хараберюша осталось двое детей, младшей дочке — два года. СБУ выразила семье и близким погибшего глубокие соболезнования.

    Смотрите также: Подрыв автомобиля в центре Мариуполя

    Первый украинский самолет Ан-132D, созданный без использования российских комплектующих, успешно прошел испытания, сообщается в пятницу на сайте авиастроительного предприятия "Антонов".

    Смотрите также: Первый украинский транспортный самолет Ан-132D завершил испытания

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