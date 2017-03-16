Кошмар наяву: 35 человек погибли при двойном теракте в Дамаске

РИА Новости Украина

Официально подтверждена информация о 35 погибших, еще не менее 65 получили ранения. Ответственность за атаки пока не взяла на себя ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок.

Взрыв во дворце

Первый теракт произошел около 13.30 по местному времени (совпадает с киевским). Согласно подтвержденным данным, одетый в военную форму боевик преодолел первый кордон безопасности и попытался войти во Дворец правосудия, однако был остановлен на входе для проверки. Во время обыска он отдал силовикам имевшиеся при нем пистолет и гранату, после чего резко бросился к стойке информации в вестибюле, где в этот момент находилась толпа людей. Добежав до них, он привел в действие закрепленное на его теле взрывное устройство.

Спустя полтора часа после этих событий был совершен второй теракт. Один из трех смертников уходил от преследования и был блокирован полицией в районе Ар-Рабва (примерно в 3 километрах от места предыдущей атаки). Отказавшись сдаться властям, он ворвался в один из находившихся поблизости переполненных ресторанов и подорвал себя. Другие два смертника были задержаны правоохранителями.

Впоследствии ливанская телестанция "Аль-Манар" опубликовала сообщение о якобы имевшем место самоподрыве еще двух террористов — в столичных районах Аль-Мазза и Рукн ад-Дин. Тем не менее, эти данные не нашли какого-либо подтверждения со стороны сирийских официальных лиц и вскоре были опровергнуты самим телеканалом.

В результате серии атак, совершенных 15 марта, в общей сложности в Дамаске погибли не менее 35 человек. Что касается пострадавших, то данные о них расходятся: от 45 до 60 человек получили ранения при первом взрыве и по меньшей мере 20 — при втором.

Ответ на успехи армии

Вскоре после случившегося министерство иностранных дел САР направило послание в Совбез ООН. В нем говорится, что террористические вылазки в Дамаске были совершены в ответ на успехи, которых добилась сирийская армия и ее союзники в борьбе против группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра".

Смотрите также: Нападение террористов на саудовский фрегат в Йемене

В ведомстве подчеркнули, что эти атаки преследовали цель "саботировать усилия по прекращению кризиса в Сирии и усугубить страдания мирных граждан". В связи с этим, констатировал МИД САР, Дамаск считает неприемлемыми попытки со стороны ряда государств под каким-либо предлогом оправдать эти преступления. Такого рода позиция не может быть расценена иначе, как поддержка терроризма и его проявлений, отмечается в документе.

Схожую позицию выразил и министр информации Сирии Рамиз Тарджаман, призвавший международное сообщество незамедлительно отреагировать на произошедшее, а также применить санкции в отношении государств, замеченных в поддержке экстремистов.

Глава сирийского МВД Мухаммад аш-Шаар, прибывший на место атаки ко Дворцу правосудия, заверил журналистов, что его ведомство продолжит бороться с терроризмом "в любых его формах и где бы он себя ни проявлял". Те преступные акты, которые были совершены сегодня, не имели иной цели, кроме как убийство людей, подчеркнул аш-Шаар.

В свою очередь, министр по делам примирения САР Али Хейдар отметил, что эти взрывы были направлены на подрыв концепции национального примирения и поиска политического решения кризиса в стране.

На фоне Астаны

Двойной теракт в Дамаске не остался без реакции и со стороны Москвы. В своем заявлении МИД РФ осудил атаки боевиков, увязав их с проходившей в это время третьей Международной встречей по Сирии в Астане.

При этом в российском дипведомстве напомнили, что попытки Москвы принять в СБ ООН заявление с решительным осуждением предшествующего крупного теракта в сирийской столице 11 марта не были поддержаны рядом партнеров.

"Считаем, что нежелание подходить к террористам, убивающим сирийцев, с той же степенью безоговорочного осуждения, с которой международное сообщество подходит к терактам в других странах, представляет собой двойной стандарт, заставляющий сомневаться в приверженности тех, кто ему следует, задаче искоренения терроризма в глобальном масштабе", — отметили в МИД РФ.

Такие подходы провоцируют террористов на новые преступления, снижают эффективность действий по размежеванию между сирийской вооруженной оппозицией, с одной стороны, и ИГ, "Джебхат ан-Нусрой" и их пособниками, — с другой, подчеркнули в ведомстве.

В МИД РФ также призвали международных партнеров рассматривать вопросы противодействия терроризму, будь то в Сирии или любой другой стране, как приоритетные, требующие особого внимания и международного консенсуса с учетом разрушительных трагических последствий, к которым может привести попустительство этому "универсальному злу".