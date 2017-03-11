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    Двойной теракт в Дамаске: более 40 жертв

    (обновлено: )16
    Теракт в Дамаске
    Теракт в Дамаске
    Теракт в Дамаске
    Теракт в Дамаске
    Теракт в Дамаске
    Теракт в Дамаске
    Теракт в Дамаске
    @metesohtaoglu
    Теракт в Дамаске
    Теракт в Дамаске
    @metesohtaoglu
    Теракт в Дамаске
    Теракт в Дамаске
    @metesohtaoglu
    Теракт в Дамаске
    Теракт в Дамаске
    @THE_47th
    Теракт в Дамаске
    Теракт в Дамаске
    @Nour_Samaha

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    Теракт в Дамаске

    Министерство иностранных дел Ирака подтвердило, что около 40 граждан погибли, еще 120 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших в субботу утром в районе Баб Мусалла сирийской столицы.

    "Первоначальные данные указывают на гибель около 40 иракцев и ранение 120 при подрыве их автобусов", — сообщил МИД Ирака, отметив, что следит за развитием ситуации через посольство в Дамаске. Копия заявления поступила в распоряжение РИА Новости.

    По сообщению ведомства, иракцы посещали священные гробницы в районе Баб ас-Сагир.

    Как отмечается в заявлении, МИД Ирака в сотрудничестве с сирийскими властями "создал кризисную ячейку для подсчета всех жертв и пострадавших", а также для "обеспечения скорейшей транспортировки на самолетах тел погибших".

    Смотрите также: Масштабные столкновения в Сеуле, число жертв продолжает расти 

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