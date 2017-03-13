В ЛНР заявили, что СБУ готовила теракт против Александра Захарченко

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт против главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, сообщается на сайте Министерства государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) со ссылкой на задержанного майора спецназа ВСУ Сергея Иванчука.

Ранее МВД и МГБ ЛНР сообщили о задержании диверсантов — военнослужащих 8-го полка спецназначения Сил специальных операций ВСУ, которых подозревают в причастности к убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко в феврале 2017 года и другим терактам на территории ЛНР и ДНР.

"Мне предлагали задачи по ДНР. Беседа проходила в здании СБУ управления Самбуцкого… Нам ставили задачу по "Специалисту", сотрудник СБУ, лысоватый такой, я его не знаю, спрашивал, можем ли мы выполнить задачи по ДНР – это подрыв машины главы ДНР по маршруту следования на пункт пропуска "Успенка", — сказал Иванчук в ходе допроса, видео которого размещено на сайте ведомства.

Также он отметил, что одной из задач было "втереться" в доверие к командиру батальона ДНР "Сомали" Михаилу Толстых с позывным "Гиви".

Михаил Толстых, известный как "Гиви", погиб 8 февраля. Минобороны ДНР заявило, что командир батальона "Сомали" погиб в результате теракта, назвав это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". "Гиви" похоронили в пятницу, 10 февраля, на одном из кладбищ Донецка рядом с "Моторолой".