Полиция ФРГ предотвратила теракт в торговом центре Эссена

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Полиция немецкого Эссена смогла предотвратить террористическую атаку на торговый центр в этом городе, сообщает телеканал WDR.

Ранее сообщалось, что местная полиция распорядилась закрыть торговый центр из-за "явных признаков возможной атаки", на место прибыл усиленный наряд силовиков. Расследование привело правоохранителей в город Оберхаузен неподалеку от Эссена, там были задержаны и допрошены двое мужчин, в их жилищах прошел обыск. Оперативники не сообщили, считаются ли задержанные подозреваемыми в подготовке атаки.

По данным телеканала, инцидент имел исламистский подтекст. Сообщается, что неназванный человек из-за рубежа, имеющий связи с террористической группировкой ИГ, дал поручение осуществить теракт в Эссене. С этой целью он через интернет предоставил злоумышленникам руководство по созданию бомбы.

Напомним, год назад, утром, 22 марта, в Брюсселе произошла серия терактов, в результате которых, по последним данным, погибли 32 человека. Ответственность за взрывы взяла террористическая группировка "Исламское государство".

В 8 часов утра по местному времени в аэропорту Брюсселя прогремели два взрыва. Аэропорт был полностью блокирован, все рейсы отменены, также было прекращено железнодорожное сообщение с аэропортом. Власти Бельгии вскоре признали взрывы терактом.

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Примерно через полчаса в брюссельском метро на станции "Мальбек" прогремел еще один мощный взрыв. Власти приняли решение закрыть все станции подземки и прекратить движение всего общественного транспорта. В результате теракта в подземке погибли не менее 20 человек и более 100 получили ранения.

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Терактам предшествовала спецоперация в брюссельской эмигрантской коммуне Моленбек, в ходе которой был задержан один из подозреваемых в организации терактов в Париже Салах Абдеслам. Полицейские ранили его в ногу, Абдеслам был доставлен в больницу. С ним был задержан еще один человек, который тоже был ранен в ходе штурма. Также полиции удалось задержать третьего подозреваемого по делу о терактах.