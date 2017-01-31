Теракт в мечети Квебека: волки-одиночки рыскают по Северной Америке

РИА Новости Украина

Теракт в одной из мечетей канадского города Квебек был совершен в воскресенье. Сообщалось о погибших людях. Местный депутат Амир Кадир (Amir Khadir) от партии Québec solidaire успел обвинить в нем президента соседней страны – Дональда Трампа, пишет Sputnik.

После теракта в квебекской мечети, в результате которого погибли шесть человек и пятеро были тяжело ранены, возникают многочисленные вопросы относительно мотивов нападавших.

По мнению Сами Ауна (Sami Aoun), преподавателя прикладной политики в Шербрукском университете и одного из основателей Обсерватории радикализации и экстремистского насилия (Observatoire de la radicalisation et de la violence extrême), присутствие молодого мусульманина среди нападавших должно заставить задуматься перед тем, как автоматом приписать этот теракт расистам и практикующим "белый супремасизм" группировкам, которых становится все больше и больше в Канаде, что ставит под сомнение канадскую модель интеграции.

"Александр Биссоннетт и Мохамед Хадир подозреваются в совершении теракта. Неизвестно, являются ли они членами более крупной группировки, и их политические или идеологические взгляды тоже пока не известны. Пока есть версия теракта, совершенного в городе, известном своим гражданским спокойствием и гостеприимством. Нужно подождать, чтобы выяснить была ли их мотивация расисткой или сектантской. Очень смущает присутствие молодого мусульманина (по крайней мере, по рождению) среди нападавших. Понадобится время для того, чтобы прояснить этот вопрос", — говорит Аун.

По иронии судьбы теракт произошел вскоре после заявлений премьера страны, призванных подчеркнуть открытость государства для всех гонимых: "Квебекская модель интеграции является одной из самых эффективных. Социальный мир основан на идеалах и ценностях, укоренившихся в коллективной памяти, что дает квебекской модели большую легитимность. Кстати, за несколько часов до теракта премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что двери Канады открыты для всех тех, кто подвергается преследованию".

Несмотря на высокую оценку интеграционной модели в целом, Сами Аун говорит о растущем насилии между радикальными группировками и индивидуумами: "Идет ли речь о своего рода волках-одиночках, которые вместе замыслили теракт, или же они находятся под влиянием тенденции, которую можно наблюдать в соцсетях и согласно которой следует отвечать насилием на действия салафистов или радикальных мусульман, как это уже было в Канаде или в Северной Америке? Если это так, тогда это очень нехорошо, потому что они потенциально могут нанести большой вред. Именно поэтому важно дождаться окончания расследования и не спешить с выводами".

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