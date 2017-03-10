Эксперт: в Италии замечен значительный рост террористической угрозы

РИА Новости Украина

Согласно последнему отчету разведки, который был представлен в парламенте, в Италии растет риск террористических атак. Наибольшую опасность представляют "радикализованные одиночки внутри страны", которые готовы совершать теракты в Европе. Как же бороться с радикализацией?

О новых опасностях и о борьбе с терроризмом Sputnik побеседовал с Марко Ломбарди (Marco Lombardi), профессором и директором Центра исследования терроризма при миланском Католическом университете.

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" Общее количество иностранных боевиков, прошедших через территорию Италии, чтобы присоединиться к ДАИШ, невелико. Мы насчитывали примерно 113, из них вернулись 5-6. Как и в случае с другими странами Европы, большинство из них – иммигранты, постоянно проживающие в нашей стране, но речь идет в основном о тех, кто приезжает в Италию специально. По сравнению с Бельгией, Германией и Францией, у нас это явление распространено в меньшей степени. Канал на Youtube Ram_Z Нападение террористов на саудовский фрегат в Йемене

Настоящей же проблемой становятся так называемые "одинокие волки", которых ДАИШ вербует через сеть и уже не требует уехать из страны. Если раньше мы понимали, что радикализация происходит, например, в мечетях, в тюрьмах, из-за призывов радикальных имамов, то теперь люди сами становятся радикалами через соцсети, и это невозможно контролировать. Некоторых из тех, кто совершают теракты по подсказке ДАИШ, к этому подталкивает религия, некоторых – этническая принадлежность, политические взгляды, жажда мести за друзей-мусульман, недовольство госсистемой, неуверенность в будущем и прочее. Если мы возьмем статистику всех совершенных и предотвращенных терактов, видно, что террористы пользовались потребностью людей выплеснуть свое недовольство при помощи насилия.

Опасны не бойцы-иностранцы, а то, что если какой-нибудь сумасшедший захочет что-нибудь сделать, то он будет действовать, а ДАИШ возьмет ответственность на себя. Так растет непредсказуемость, и из-за этого выше угроза. Скриншот с Youtube Новый теракт в Париже: нападение на военных у Лувра

Я убежден, что для борьбы с этой угрозой, необходимо работать в двух направлениях. Необходима политика безопасности, которую нужно разработать в краткосрочной перспективе – "репрессивная" политика, призванная пресекать девиантное поведение и реагировать быстро. Также необходима долгосрочная политика, направленная борьбу с причинами, по которым человек может решить стать террористом. Разностороння политика, включая сотрудничество с имамами и итальянскими мечетями, улучшение контроля в тюрьмах.

Кроме того, нужно показать молодым людям светлое будущее. Экономический, политический и культурный кризис отнюдь не способствует тому, чтобы молодежь видела перед собой будущее, в которое можно верить. Многим молодым людям этого было достаточно, чтобы присоединиться к ДАИШ", говорит Марко Ломбардии, директор Центра исследования терроризма при миланском Католическом университете.