Новый теракт в Париже: нападение на военных у Лувра

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Виктория Иванова — Париж, для РИА Новости Украина

Утром в пятницу неизвестный мужчина набросился с мачете на военный патруль, несущий службу у самого посещаемого музея мира — Лувра.

Инцидент произошел около 10:00 утра (время местное). Мужчина, нагруженный двумя рюкзаками, набросился с мачете на полицейский патруль, находившийся на лестнице у одного из входов в Лувр. Нападавший, выкрикивавший "Аллах Акбар", успел ранить одного из стражей порядка в голову. В ответ военнослужащие открыли по нему огонь. Одна из пуль попала нападавшему в живот.

Оба раненых были госпитализированы. Жизни военнослужащего ничто не угрожает, его ранение признано легким, тогда как за будущее нападавшего в настоящее время борются хирурги.

Едва раздались первые выстрелы, продавцы магазинов торгового центра Carrousel du Louvre, расположенного под землей у входа в музей, опустили металлические решетки, оставив покупателей внутри бутиков.

Аналогичные меры безопасности принимались и в самом музее — посетителей усадили на пол, попросив сохранять спокойствие. Некоторые из них потом рассказали, что связи в музее не было, и они даже не понимали, что происходит. Вместе с тем очевидцы отмечали спокойствие и хорошую организацию эвакуации.

twitter.com/aurelienbrd На месте нападения на военных у Лувра в Париже

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В общей сложности в залах Лувра и в помещениях торгового центра оказались заблокированными около 1,6 тысячи человек. Когда опасность миновала, людей стали выводить небольшими группами, предварительно подвергая досмотру.

Нападение также стало причиной ограничения пешеходного и автомобильного движения по району, где расположен Лувр. Станции метро, находящиеся в непосредственной близости от места происшествия, были закрыты, поезда проезжали их без остановки.

Информация о том, что нападение может иметь под собой террористическую основу, появилась достаточно быстро.

Глава полиции Парижа Мишель Кадо, оперативно прибывший к Лувру, заявил журналистам, что поведение нападавшего позволяет сделать вывод о том, что он хотел совершить теракт.

Чуть позже премьер-министр Франции, в недавнем прошлом занимавший пост главы МВД, сказал, что "атака носила террористический характер", однако призвал всех к осторожности в суждениях.

Глава МВД Франции Брюно Ле Ру и министр обороны страны Жан-Ив Ле Дриан в момент атаки находились в поездках по регионам. Оба они приняли решение прервать визиты и вернуться в Париж.

Нападение на военный патруль у Лувра произошло ровно два года спустя после аналогичного нападения на военный патруль в Ницце.

Два года назад, 3 февраля 2015 года, мужчина с ножом напал на троих военнослужащих, охранявших еврейский культурный центр в Ницце. Тогда один из военных получил глубокие порезы на щеке, другой был ранен в руку. Нападавший был задержан на месте. После инцидента во французском департаменте Приморские Альпы был объявлен самый высокий уровень террористической угрозы — "угроза теракта".

REUTERS Christian Hartmann На месте нападения на военных у Лувра в Париже

Военный патруль находился у Лувра в рамках спецоперации Sentinelle — операции по обеспечению безопасности, проводящейся в стране в рамках режима ЧП. Военнослужащие Sentinelle несут службу в местах большого скопления народа — у музеев, торговых центров, туристических мест, образовательных учреждений и административных зданий.

Режим ЧП был введен по инициативе президента страны Франсуа Олланда после терактов 13 ноября 2015 года в Париже и неоднократно продлевался. В середине декабря 2016 года парламент Франции одобрил продление режима ЧП на территории страны до июля 2017 года.