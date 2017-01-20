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    Новый губернатор Одесской области заявил о планах на будущее

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    Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее (160)

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    В планах нового одесского губернатора, по его словам, так же решение вопросов привлечения в регион инвестиций, реформирование медицинской отрасли, строительство школ и детских садиков.
    Губернатор Одесской области Максим Степанов
    pushkinska.net

    Елена Астрахович — Одесса, для РИА Новости Украина

    Новый одесский губернатор Максим Степанов, представленный широкой публике президентом Порошенко 12 января, на этой неделе провел свою первую встречу с прессой. Правда, формат этой встречи так и остался неясным для журналистов. Поскольку в начале "на чай" пригласили главных редакторов одесских масс-медиа. Потом к ним присоединили корреспондентов и съемочные группы. По какому принципу отбирались для встречи телеканалы и издания осталось не ясно. В результате, получилась пресс-конференция с чаем, печеньками и онлайн-трансляцией для всех, кто не поместился. Похоже, безалаберная аура прежнего губернатора еще продолжает витать в стенах Одесской обладминистрации. Новый ее глава — господин Степанов — пообещал навести здесь порядок и рассказал журналистам о своем плане работы в области.

    Порошенко представил новго губернатора Одесской области
    dumskaya.net
    Новый губернатор Одесской области Максим Степанов. Справка

    По словам Максима Степанова он собирается очередной раз изменить структуру одесской ОГА. Но подбирать себе команду намерен исключительно на конкурсной основе. В течение ближайших двух месяцев. И, похоже, из тех, с кем ему уже довелось работать в Одессе в прежние годы. Вот как прокомментировал эту идею один из журналистов Александр Вельможко: "по поводу сегодняшнего мероприятия у Максима Степанова. Я там был. Чай пил. Внимательно слушал. Идея с тем, чтобы сначала сформировать план работы и потом по нему работать и отчитываться — правильна. Но пытаться пригласить к работе на ключевых постах заскорузлых за много лет чиновников, переживших в разных кабинетах 100500 мэров и губернаторов — это чревато".

    Губернатор Степанов сразу заявил журналистам, что он не политик. Вся его деятельность будет направлена исключительно на развитие Одесской области. В частности, строительство дорог и завершение ремонта многострадальной трассы Одесса-Рени. По его словам, на данный момент отремонтировано только 56 из 295 км дороги. А чтобы достроить ее нужно еще почти 1,5 миллиарда гривен. По словам Степанова, от дорог зависит развитие сельскохозяйственной, туристической и целого ряда других отраслей.

    "Есть основные отрасли, которые приносят деньги. И без дорог мы не может двигаться дальше", — отметил он.

    Степанов так же намерен просить деньги у Киева и на строительство новой взлетно-посадочной полосы одесского аэропорта. По сути — претворять в жизнь обещания данные экс-губернатором Михаилом Саакашвили. Но в отличие от своего предшественника, Степанов не намерен ни с кем ссориться — ни с местными политическими группировками, ни уж тем более со столичными.

    Саакашвили посадит 25 тыс чиновников Украины, когда будет у власти. Видео
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    Видео. Саакашвили посадит 25 тыс чиновников Украины, когда будет у власти

    "Я не вижу на сегодняшний день даже теоретического предмета наших междоусобиц, — объяснял он, — Любая наша конструктивная работа вместе, с любым городом, с любой местной властью идет только в плюс. Причем как жителям, так и мне соответственно, моим любым коллегам, которые представляют другие органы власти".

    И похоже, что такой подход устраивает в Одессе всех. Во всяком случае и в местных СМИ и в политических кулуарах Степанова не устают называть "прекрасным менеджером", "взвешенным политиком" и т.д. Даже представители партии "Свобода", некогда активно поддерживающие Саакашвили,  поддерживают подобный имидж Степанова. Правда, с уточнениями. Вот, что заявил председатель областной организации этой политсилы Павел Кириленко в одном из своих интервью: "Варто звернути увагу на те, що новий очільник Одеської ОДА не є самостійною фігурою. Можливо, його призначення це домовленість з певними олігархічними кланами. Максим Степанов з'явився в Одесі з метою забезпечити ефективну комунікацію між органами виконавчої влади та місцевим самоврядування саме для того, щоб такі стратегічні підприємства, як, наприклад, Одеський припортовий завод, приватизувати і передати в руки груп, які пролобіювали його призначення".

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    В планах нового одесского губернатора, по его словам, так же решение вопросов привлечения в регион инвестиций, реформирование медицинской отрасли, строительство школ и детских садиков. Губернатор намерен в ближайшее время отправиться в командировку по области, а уже после детального изучения ситуации, к марту представить конкретный план  действий по развитию вверенной ему территории Одесской области.

    Что именно из намеченных пунктов плана удастся осуществить губернатору Степанову, станет ясно довольно скоро. В Одессе его кандидатуру восприняли вполне благожелательно и ждут первых результатов. Поскольку, громким словам и пустым обещаниям здесь перестали верить давно.

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