Новый губернатор Одесской области заявил о планах на будущее

Елена Астрахович — Одесса, для РИА Новости Украина

Новый одесский губернатор Максим Степанов, представленный широкой публике президентом Порошенко 12 января, на этой неделе провел свою первую встречу с прессой. Правда, формат этой встречи так и остался неясным для журналистов. Поскольку в начале "на чай" пригласили главных редакторов одесских масс-медиа. Потом к ним присоединили корреспондентов и съемочные группы. По какому принципу отбирались для встречи телеканалы и издания осталось не ясно. В результате, получилась пресс-конференция с чаем, печеньками и онлайн-трансляцией для всех, кто не поместился. Похоже, безалаберная аура прежнего губернатора еще продолжает витать в стенах Одесской обладминистрации. Новый ее глава — господин Степанов — пообещал навести здесь порядок и рассказал журналистам о своем плане работы в области.

По словам Максима Степанова он собирается очередной раз изменить структуру одесской ОГА. Но подбирать себе команду намерен исключительно на конкурсной основе. В течение ближайших двух месяцев. И, похоже, из тех, с кем ему уже довелось работать в Одессе в прежние годы. Вот как прокомментировал эту идею один из журналистов Александр Вельможко: "по поводу сегодняшнего мероприятия у Максима Степанова. Я там был. Чай пил. Внимательно слушал. Идея с тем, чтобы сначала сформировать план работы и потом по нему работать и отчитываться — правильна. Но пытаться пригласить к работе на ключевых постах заскорузлых за много лет чиновников, переживших в разных кабинетах 100500 мэров и губернаторов — это чревато".

Губернатор Степанов сразу заявил журналистам, что он не политик. Вся его деятельность будет направлена исключительно на развитие Одесской области. В частности, строительство дорог и завершение ремонта многострадальной трассы Одесса-Рени. По его словам, на данный момент отремонтировано только 56 из 295 км дороги. А чтобы достроить ее нужно еще почти 1,5 миллиарда гривен. По словам Степанова, от дорог зависит развитие сельскохозяйственной, туристической и целого ряда других отраслей.

"Есть основные отрасли, которые приносят деньги. И без дорог мы не может двигаться дальше", — отметил он.

Степанов так же намерен просить деньги у Киева и на строительство новой взлетно-посадочной полосы одесского аэропорта. По сути — претворять в жизнь обещания данные экс-губернатором Михаилом Саакашвили. Но в отличие от своего предшественника, Степанов не намерен ни с кем ссориться — ни с местными политическими группировками, ни уж тем более со столичными. Канал SavikShusterStudio на Youtube Видео. Саакашвили посадит 25 тыс чиновников Украины, когда будет у власти



"Я не вижу на сегодняшний день даже теоретического предмета наших междоусобиц, — объяснял он, — Любая наша конструктивная работа вместе, с любым городом, с любой местной властью идет только в плюс. Причем как жителям, так и мне соответственно, моим любым коллегам, которые представляют другие органы власти".

И похоже, что такой подход устраивает в Одессе всех. Во всяком случае и в местных СМИ и в политических кулуарах Степанова не устают называть "прекрасным менеджером", "взвешенным политиком" и т.д. Даже представители партии "Свобода", некогда активно поддерживающие Саакашвили, поддерживают подобный имидж Степанова. Правда, с уточнениями. Вот, что заявил председатель областной организации этой политсилы Павел Кириленко в одном из своих интервью: "Варто звернути увагу на те, що новий очільник Одеської ОДА не є самостійною фігурою. Можливо, його призначення це домовленість з певними олігархічними кланами. Максим Степанов з'явився в Одесі з метою забезпечити ефективну комунікацію між органами виконавчої влади та місцевим самоврядування саме для того, щоб такі стратегічні підприємства, як, наприклад, Одеський припортовий завод, приватизувати і передати в руки груп, які пролобіювали його призначення".

Читайте также: Суд, деньги, транзит. Что можно ожидать от Стокгольмского арбитража?

В планах нового одесского губернатора, по его словам, так же решение вопросов привлечения в регион инвестиций, реформирование медицинской отрасли, строительство школ и детских садиков. Губернатор намерен в ближайшее время отправиться в командировку по области, а уже после детального изучения ситуации, к марту представить конкретный план действий по развитию вверенной ему территории Одесской области.

Что именно из намеченных пунктов плана удастся осуществить губернатору Степанову, станет ясно довольно скоро. В Одессе его кандидатуру восприняли вполне благожелательно и ждут первых результатов. Поскольку, громким словам и пустым обещаниям здесь перестали верить давно.