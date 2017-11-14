Дания разгромила Ирландию и пробились на ЧМ-2018

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Сборная Дании разгромила на выезде команду Ирландии в ответном стыковом матче и завоевала путевку в финальную часть чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

Встреча, прошедшая во вторник вечером в Дублине, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. У победителей хет-трик оформил Кристиан Эриксен (32-я, 63-я и 73-я минуты), еще по мячу забили Андреас Кристенсен (29) и Никлас Бендтнер (90, с пенальти). У ирландцев отличился Шейн Даффи (6).

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Первый стыковой матч этих команд, прошедший в Копенгагене 11 ноября, завершился со счетом 0:0. Сборная Дании стала последним участником чемпионата мира-2018 от Европы.

Ранее сообщалось, что сборная Италия впервые за 60 лет не пробилась в финальную часть чемпионата мира по футболу. Путевку на мундиаль в противостоянии со "Скуадра Адзуррой" завоевала сборная Швеции.