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    Дания разгромила Ирландию и пробились на ЧМ-2018

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    Встреча, прошедшая во вторник вечером в Дублине, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. Первый стыковой матч этих команд завершился со счетом 0:0.
    Стыковой матч на ЧМ-2018 между сборными Ирландии и Дании
    @DBUfodbold

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Сборная Дании разгромила на выезде команду Ирландии в ответном стыковом матче и завоевала путевку в финальную часть чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

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    Встреча, прошедшая во вторник вечером в Дублине, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. У победителей хет-трик оформил Кристиан Эриксен (32-я, 63-я и 73-я минуты), еще по мячу забили Андреас Кристенсен (29) и Никлас Бендтнер (90, с пенальти). У ирландцев отличился Шейн Даффи (6).

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    Первый стыковой матч этих команд, прошедший в Копенгагене 11 ноября, завершился со счетом 0:0. Сборная Дании стала последним участником чемпионата мира-2018 от Европы.

    Ранее сообщалось, что сборная Италия впервые за 60 лет не пробилась в финальную часть чемпионата мира по футболу. Путевку на мундиаль в противостоянии со "Скуадра Адзуррой" завоевала сборная Швеции

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