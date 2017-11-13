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    Главный соперник украинцев пробился на ЧМ-2018

    (обновлено: )118
    Первый матч команд Хорватии и Греции в Загребе завершился победой хорватов со счетом 4:1. Ответная игра, состоявшаяся в воскресенье в Пирее, завершилась нулевой ничьей. По сумме двух матчей путевку на чемпионат мира-2018 завоевала сборная Хорватии.
    Игроки сборной Хорватии по футболу радуются забитому голу во время матча 10-го тура квалификации чемпионата мира-2018 между сборными Украины и Хорватии
    УНИАН

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Сборная Хорватии прошла команду Греции в стыковых матчах и пробилась на чемпионат мира по футболу 2018 года.

    Матч Украина - Хорватия
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    Первый матч команд в Загребе завершился победой хорватов со счетом 4:1. Ответная игра, состоявшаяся в воскресенье в Пирее, завершилась нулевой ничьей.

    По сумме двух матчей путевку на чемпионат мира-2018 завоевала сборная Хорватии.

    Сборная Хорватии в понедельник в Киеве со счетом 2:0 победила Украину в заключительном матче отбора на чемпионат мира, дубль оформил Андрей Крамарич. Хорваты заняли второе место в группе и гарантировали себе попадание в стыковые матчи за место в финальной стадии мундиаля-2018.

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