Главный соперник украинцев пробился на ЧМ-2018

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Сборная Хорватии прошла команду Греции в стыковых матчах и пробилась на чемпионат мира по футболу 2018 года.

Первый матч команд в Загребе завершился победой хорватов со счетом 4:1. Ответная игра, состоявшаяся в воскресенье в Пирее, завершилась нулевой ничьей.

По сумме двух матчей путевку на чемпионат мира-2018 завоевала сборная Хорватии.

Сборная Хорватии в понедельник в Киеве со счетом 2:0 победила Украину в заключительном матче отбора на чемпионат мира, дубль оформил Андрей Крамарич. Хорваты заняли второе место в группе и гарантировали себе попадание в стыковые матчи за место в финальной стадии мундиаля-2018.