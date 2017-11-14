Силовой разгон фанатов сборной Марокко по футболу в Брюсселе

Более 20 полицейских получили травмы в результате столкновений с болельщиками сборной Марокко по футболу, которые отмечали в столице Бельгии Брюсселе выход своей команды в финальную часть чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

В минувшую субботу в Абиджане сборная Марокко со счетом 2:0 победила команду Кот-д'Ивуара и квалифицировалась на чемпионат мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Как отмечает агентство, полиция использовала водометы, чтобы контролировать толпу из 300 человек. Было сожжено несколько автомобилей и ограблено несколько магазинов.

На появившихся в сети видео видно, как полицейские блокируют доступ марокканских фанатов на некоторые улицы.

"Неприемлемая агрессия в центре Брюсселя. Совместное проживание подразумевает уважение к полиции, которая призвана охранять порядок днем и ночью", — написал в Twitter глава МВД Бельгии Жан Жамбон.

Ранее сообщалось что сборная Италии не поедет на ЧМ-2018 по футболу.