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    Силовой разгон фанатов сборной Марокко по футболу в Брюсселе

    (обновлено: )2010
    Полиция бельгийской столицы использовала водометы, чтобы контролировать толпу из 300 человек. В результате беспорядков было сожжено несколько автомобилей и ограблено несколько магазинов.
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    Более 20 полицейских получили травмы в результате столкновений с болельщиками сборной Марокко по футболу, которые отмечали в столице Бельгии Брюсселе выход своей команды в финальную часть чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

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    В минувшую субботу в Абиджане сборная Марокко со счетом 2:0 победила команду Кот-д'Ивуара и квалифицировалась на чемпионат мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

    Как отмечает агентство, полиция использовала водометы, чтобы контролировать толпу из 300 человек. Было сожжено несколько автомобилей и ограблено несколько магазинов.

    На появившихся в сети видео видно, как полицейские блокируют доступ марокканских фанатов на некоторые улицы.

    "Неприемлемая агрессия в центре Брюсселя. Совместное проживание подразумевает уважение к полиции, которая призвана охранять порядок днем и ночью", — написал в Twitter глава МВД Бельгии Жан Жамбон.

    Ранее сообщалось что сборная Италии не поедет на ЧМ-2018 по футболу. 

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