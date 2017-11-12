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    Сотни футбольных фанатов устроили массовые беспорядки в Брюсселе

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    Сразу после того, как марокканская команда обеспечила себе путевку на мировое первенство, где сыграет впервые с 1998 года, ее поклонники устроили беспорядки в центре Брюсселя.
    Сотни футбольных фанатов устроили массовые беспорядки в Брюсселе
    twitter.com/MariellevHeumen

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Не менее 300 болельщиков сборной Марокко по футболу в ходе празднования выхода команды на чемпионат мира 2018 года в России, устроили беспорядки в Брюсселе.

    Массовая драка болельщиков в Киеве
    Канал Voice of Defiance на Youtube
    Массовая драка болельщиков в Киеве

    Об этом сообщает Yahoo Sports со ссылкой на Франс Пресс.

    В субботу в Абиджане сборная Марокко со счетом 2:0 победила команду Кот-д'Ивуара в матче отборочного турнира в зоне Африканской конфедерации футбола и квалифицировалась на чемпионат мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

    Сразу после того, как марокканская команда обеспечила себе путевку на мировое первенство, где сыграет впервые с 1998 года, ее поклонники устроили беспорядки в центре Брюсселя, в ходе которых сожгли как минимум один автомобиль. В результате полиция была вынуждена применить водометы.

    Ситуация нормализовалась спустя два часа после завершения матча, при этом порядок в городе обеспечивали усиленные наряды полиции.

    Напомним, 5 ноября в Киеве произошла массовая драка между футбольными болельщиками.

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