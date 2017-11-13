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    Перед финалом ЧМ-2018 по футболу выступят Guns N'Roses

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    Легендарная американская рок-группа Guns N'Roses намерена выступить в своем классическом составе за два дня до финального матча Чемпионата мира по футболу.
    Лидер группы Guns n' Roses Аксель Роуз
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости Украина. Легендарная американская рок-группа Guns N'Roses изменила график своих гастролей в 2018 годк, чтобы в Москве перед проведением финального матча Чемпионата мира по футболу.

    Футбол. Товарищеский матч. Россия - Аргентина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Главный стадион ЧМ-2018. "Лужники" после реконструкции и первый матч

    Концерт Guns N'Roses перед футбольными болельщиками пройдет за два дня до финала чемпионата мира, сообщается на сайте организаторов концерта – компании SAV Entertainment.

    "На финишной прямой чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве в своем оригинальном составе выступит самая успешная группа мира — Guns N'Roses. Начиная с 2016 года под флагом Guns N'Roses концертируют ключевые участники коллектива — вокалист Эксл Роуз, гитарист Слэш и бас-гитарист Дафф Маккаган. Турне "Not In This Lifetime" стало знаком примирения классиков рока, враждовавших много лет", — говорится в сообщении.

    Шоу пройдет 13 июля на домашнем стадионе клуба "Спартак" в Тушино, вмещающем 45 тысяч зрителей. А 15 июля в Москве в "Лужниках" состоится финал ЧМ.

    В 2017 году Guns N'Roses стали самой успешной концертной группой в мире, обойдя по коммерческим показателям своих коллег из U2. Guns N'Roses заработали 151,5 миллионов долларов и собрали на своих концертах по всему миру более 1 миллиона зрителей.

    В 2016 году Эксл Роуз был объявлен новым фронтменом легендарной австралийской рок-группы AC/DC.

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