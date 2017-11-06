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    Спорт

    Еще один бразильский футболист намерен получить гражданство Украины

    (обновлено: )24301
    Легионер "Шахтера" - Исмаили - рассматривает вопрос о получении украинского гражданства. Его кандидатуру уже рассматривает Комитет сборных ФФУ.
    Заграничный паспорт
    УНИАН

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Защитник донецкого "Шахтера" бразилец Исмаили намерен получить гражданство Украины.

    Ранее гражданином Украины стал одноклубник Исмаили — бразилец Марлос. Его тут же пригласили в национальную сборную и Марлос вышел на поле в матче против Хорватии.

    По сообщению FootballHub, вопрос о предоставлении гражданства Исмаили стал темой для обсуждения Комитетом сборных Федерации футбола Украины. Бразильский защитник играет в украинском чемпионате почти пять лет и может претендовать на получение паспорта Украины.

    Смотрите также: Марлос спел супер-хит Despasito на посвящении в сборную

    Напомним, что в понедельник, 6 ноября, исполком ФФУ принял решение о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Андреем Шевченко. Новый контракт рассчитан на два года, Шевченко будет готовить команду к отбору на Евро-2020.

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