Еще один бразильский футболист намерен получить гражданство Украины

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Защитник донецкого "Шахтера" бразилец Исмаили намерен получить гражданство Украины.

Ранее гражданином Украины стал одноклубник Исмаили — бразилец Марлос. Его тут же пригласили в национальную сборную и Марлос вышел на поле в матче против Хорватии.

По сообщению FootballHub, вопрос о предоставлении гражданства Исмаили стал темой для обсуждения Комитетом сборных Федерации футбола Украины. Бразильский защитник играет в украинском чемпионате почти пять лет и может претендовать на получение паспорта Украины.

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Напомним, что в понедельник, 6 ноября, исполком ФФУ принял решение о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Андреем Шевченко. Новый контракт рассчитан на два года, Шевченко будет готовить команду к отбору на Евро-2020.