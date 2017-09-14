Депутатов Закарпатья лишат гражданства Венгрии из-за закона об образовании

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Венгрия лишит гражданства депутатов Закарпатской областного совета, которые проигнорируют "языковую статью" нового закона об образовании Украины, сообщает интернет-издание "Новини Закарпаття" со ссылкой на свои источники.

Издание сообщает, что в четверг в Ужгороде должна была состояться внеочередная сессия Закарпатского областного совета по поводу нового закона Украины "об образовании", однако, учитывая отсутствие в публичном доступе конечного текста документа, принятого Верховной Радой Украины 5 сентября, а также учитывая предложения более одной трети депутатов от общего состава совета, этот вопрос был перенесен на очередную сессию, которая состоится 21 сентября.

По предварительной информации, как минимум две фракции облсовета, а именно "Единый Центр" и БЮТ намерены проигнорировать обращение к президенту в связи с принятым законом.

"Единый Центр" не поддержит никаких обращений к президенту с требованием вето упомянутого закона, потому что не имеет никакого отношения к его разработке и принятию. Все шаги по удовлетворению требований представителей национальных меньшинств должна предпринимать исключительно нынешняя власть", — говорится в заявлении партии.

В то же время стало известно, что "Венгрия лишит гражданства закарпатских депутатов, которые проигнорируют языковой вопрос за нарушение клятвы и обнародует их паспорта".

"У нескольких депутатов этих двух фракций есть паспорта Венгрии. Достоверно неизвестно, у кого именно, однако то, что они есть, сомнению не подлежит", — пишет издание.

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Отметим, чтобы получить паспорт Венгрии нужно обязательно принять присягу на верность. Между тем в Украине запрещено двойное гражданство.

Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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Напомним, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.