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    Депутатов Закарпатья лишат гражданства Венгрии из-за закона об образовании

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    Реформа образования: необратимые последствия (50)

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    По данным местных СМИ, Венгрия лишит гражданства закарпатских депутатов, которые проигнорируют языковой вопрос за нарушение клятвы и обнародует их паспорта.
    Закарпатский областной совет. Архивное фото
    zakarpat-rada.gov.ua

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Венгрия лишит гражданства депутатов Закарпатской областного совета, которые проигнорируют "языковую статью" нового закона об образовании Украины, сообщает интернет-издание "Новини Закарпаття" со ссылкой на свои источники. 

    Издание сообщает, что в четверг в Ужгороде должна была состояться внеочередная сессия Закарпатского областного совета по поводу нового закона Украины "об образовании", однако, учитывая отсутствие в публичном доступе конечного текста документа, принятого Верховной Радой Украины 5 сентября, а также учитывая предложения более одной трети депутатов от общего состава совета, этот вопрос был перенесен на очередную сессию, которая состоится 21 сентября.

    Школьники. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Реформа образования и зачистка языков нацменьшинств

    По предварительной информации, как минимум две фракции облсовета, а именно "Единый Центр" и БЮТ намерены проигнорировать обращение к президенту в связи с принятым законом. 

    "Единый Центр" не поддержит никаких обращений к президенту с требованием вето упомянутого закона, потому что не имеет никакого отношения к его разработке и принятию. Все шаги по удовлетворению требований представителей национальных меньшинств должна предпринимать исключительно нынешняя власть", — говорится в заявлении партии.

    В то же время стало известно, что "Венгрия лишит гражданства закарпатских депутатов, которые проигнорируют языковой вопрос за нарушение клятвы и обнародует их паспорта".

    "У нескольких депутатов этих двух фракций есть паспорта Венгрии. Достоверно неизвестно, у кого именно, однако то, что они есть, сомнению не подлежит", — пишет издание.

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    Отметим, чтобы получить паспорт Венгрии нужно обязательно принять присягу на верность. Между тем в Украине запрещено двойное гражданство. 

    Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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    Напомним, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.

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