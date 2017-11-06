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    ФФУ продлила контракт с Андреем Шевченко

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    Исполком Федерации футбола Украины 6 ноября решил продлить контракт с главным тренером национальной сборной Андреем Шевченко. Он будет готовить команду к отбору на Евро-2020.
    Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко
    УНИАН

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Федерация футбола Украины продлила контракт с главным тренером национальной сборной Андреем Шевченко.

    Решение было принято 6 ноября на заседании исполкома ФФУ, сообщает Football.ua.

    Новый контракт Шевченко рассчитан еще на два года, он будет готовить сборную Украины к Евро-2020.

    В минувшем отборочном цикле на ЧМ-2018 сборная под руководством Шевченко заняла третье место в группе и не попала на Мундиаль. В решающем матче украинцы проиграли сборной Хорватии 0:2.

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    Шевченко руководит командой с лета 2016 года, вместе с ним в тренерский штаб входит несколько иностранных специалистов: Рауль Рианчо, Мауро Тассотти, Педро Хара.

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