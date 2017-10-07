Результаты отборочных матчей на ЧМ-2018, сыгранных в Европе в пятницу

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. В пятницу, 6 октября, в Европе состоялось девять матчей отборочного этапа на чемпионат мира 2018 года.

Поединки были сыграны в группах D, G и I. По итогам игрового дня путевку в финальную часть турнира завоевала Испания, а сборная Украины добыла важную победу над Косово.

Результаты матчей:

Группа D: Грузия — Уэльс — 0:1 (Лоуренс, 49); Австрия — Сербия — 3:2 (Бургшталлер, 25, Арнаутович, 76, Шауб, 89 — Миливоевич, 11, Матич, 83); Ирландия — Молдова — 2:0 (Мерфи, 2, 19).

Группа G: Италия — Македония — 1:1 (Кьеллини, 40 — Трайковски, 77); Лихтенштейн — Израиль — 0:1 (Тиби, 22); Испания — Албания — 3:0 (Родриго, 16, Иско, 24, Тиаго Алькантара, 27).

Группа I: Хорватия — Финляндия — 1:1 (Манджукич, 57 — Соири, 90); Косово — Украина — 0:2 (Пакарада, 60 (авт.), Ярмоленко, 87); Турция — Исландия — 0:3 (Гудмундссон, 32, Бьярнасон, 39, Арнасон, 49).

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Напомним, перед последним туром отборочного этапа Украина и Хорватия имеют по 17 очков, однако у хорватов лучше разница забитых и пропущенных мячей, что позволило им занять втрое место в группе. Матч Украина — Хорватия состоится 9 октября.

С результатами матчей, сыгранных в Европе в четверг, можно ознакомиться здесь.