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    Украина открывает счет в матче на ЧМ-2018 против Косова

    (обновлено: )22
    Украинцы смогли "распечатать" ворота косоваров лишь на 60-ой минуте поединка стараниями Дениса Гармаша. Матч отборочного этапа на ЧМ-2018 между сборными Косова и Украины проходит в Албании.
    Сборная Украины по футболу. Архивное фото
    Федерация футбола Украины

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Национальная сборная Украины выходит вперед в матче отборочного этапа на ЧМ-2018 против сборной Косова.

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    Украинцы смогли "распечатать" ворота косоваров лишь на 60-ой минуте поединка стараниями Гармаша. Коноплянка подал с фланга, а Пакарада в борьбе с Гармашем отправил мяч в свои ворота головой.

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    Матч, который проходит в пятницу вечером на нейтральном поле в Албании, крайне важен для подопечных Андрея Шевченко, в активе которых 14 очков и 4 позиция в отборочной группе. 

    Напомним, первый матч Украина — Косово завершился победой украинцев со счетом 3:0. 

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