"Игры непокоренных": Украина завоевала "серебро" в беге на 400 метров

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Копилка сборной Украины на "Играх непокоренных" (Invictus Games) в Торонто (Канада) пополнилась третьей наградой: "серебро" в беге на 400 метров завоевал полицейский Александр Ткаченко.

"Именно так! У нас "серебро"! И нас не остановить! Александр Ткаченко, 29 лет, Чернигов, Национальная полиция Украины, получил "серебро" на дистанции 400 м. Своим примером Александр доказывает, что ранения — не повод отказываться от занятий спортом. Более того — это возможность начать им заниматься", — говорится в сообщении на странице сборной во Facebook.

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Призера уже поздравил в Facebook президент Украины Петр Порошенко, написавший: "Вторая подряд победа в соревнованиях по бегу для нашей сборной на Invictus Games Toronto 2017. Поздравляю Александра Ткаченко, который завоевал серебро!"

Facebook Invictus Games: Team Ukraine "Игры непокоренных" в Торонто

Ранее сообщалось, что первую золотую медаль на счет сборной Украины записал 29-летний офицер Министерства обороны Олег Зимников из Киева. А бронзовую награду в легкоатлетических соревнованиях получил офицер Национальной полиции Сергей Торчинский, который показал 3-й результат в секторе для толкания ядра (13,71 метра).

Напомним, "Игры непокоренных" (Invictus Games) — международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей. Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в "Играх непокоренных", как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт при выполнении задач в рамках АТО в Донбассе. Вместе с Украиной в этом году в "Играх непокоренных" также дебютирует сборная Румынии. Соревнования стартовали 24 сентября в Торонто (Канада) и будут проходить до 30 сентября.