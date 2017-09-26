Украина завоевала первую золотую медаль на "Играх непокоренных"

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Сборная Украины на спортивных соревнованиях "Игры непокоренных" в Торонто (Канада) завоевала первую золотую медаль в беге на 1500 метров. "Золото" в копилку сборной принес Олег Зимников, говорится на странице сборной в Facebook.

"Первое золото! Олег Зимников одержал победу в беге. Перед началом Игр, Олег сказал, что он уверен, что Украина имеет все шансы на победу на #InvictusGames. Так и есть", — говорится в сообщении.

Зимникова с победой также поздравил и президент Петр Порошенко. "Поздравляю Олега зимников с поразительной победой в беге на 1500 метров. Так держать!" – написал глава государства на своей странице в Facebook.

Кроме того, бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины, а ныне — лейтенант Национальной полиции Сергей Торчинский завоевал бронзовую награду в легкоатлетической дисциплине толкание ядра (6 кг, категория IF4).

Напомним, "Игры непокоренных" (Invictus Games) — международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей. Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в "Играх непокоренных", как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт при выполнении задач в рамках АТО в Донбассе. Вместе с Украиной в этом году в "Играх непокоренных" также дебютирует сборная Румынии. Соревнования стартовали 24 сентября в Торонто (Канада) и будут проходить до 30 сентября.