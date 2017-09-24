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    Словацкий велогонщик одержал историческую победу в групповой гонке на ЧМ

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    Словацкий велогонщик Петер Саган посвятил свою победу на чемпионате мира погибшему в этом году итальянскому велогонщику Микеле Скарпони. Саган стал первым гонщиком в истории, выигравшим три раза подряд групповую гонку на чемпионате мира.
    Словак Петер Саган из команды Liquigas-Cannondale. Архивное фото
    RIA News Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Словак Петер Саган в третий раз подряд завоевал золото в групповой гонке на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, победив на турнире в норвежском Бергене, сообщает Р-Спорт.

    Саган в воскресенье стал первым со временем 6 часов 28 минут 11 секунд. Второе место занял норвежец Александр Кристофф. Бронзу завоевал австралиец Майкл Мэттьюс.

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    Саган стал первым гонщиком в истории, выигравшим три раза подряд групповую гонку на чемпионате мира. До него никто не выигрывал в этом виде программы радужную майку чемпиона мира три раза подряд.

    Словацкий велогонщик Петер Саган посвятил свою победу на чемпионате мира погибшему в этом году итальянскому велогонщику Микеле Скарпони.

    "Я хочу посвятить эту победу Микеле Скарпони, его день рождения завтра", — сказал Саган в эфире телеканала Eurosport.

    "Также хочу посвятить победу своей жене", — отметил Саган, ранее объявивший, что его жена ждет ребенка.

    Победитель "Джиро д'Италия" 2011 года Скарпони погиб в апреле. Велогонщик "Астаны" был сбит автомобилем во время тренировки в Италии, медики приехали на место происшествия через несколько минут, но уже не смогли спасти 37-летнего спортсмена.

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