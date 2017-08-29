наверх
29.08.201712:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Киевской области патрульное авто сбило ребенка на велосипеде

    (обновлено: )23
    Сообщается, что ребенка с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи. По факту инцидента открыто уголовное производство.
    Полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Вечером в понедельник, 28 августа, в Белой Церкви служебный автомобиль патрульной полиции сбил 7-летнего велосипедиста, внезапно выехавшего на проезжую часть.

    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    Facebook Кирилла Шведова
    В деле о ДТП с сыном Шуфрича появились новые обстоятельства - адвокат

    Как информирует пресс-служба главного управления Нацполиции в Киевской области, автомобиль ехал на вызов с проблесковыми маячками, а мальчик на велосипеде выехал на проезжую часть из-за автобуса, двигавшегося по встречной полосе. Сообщается, что после ДТП патрульные остались на месте инцидента и вызвали бригаду скорой помощи.

    "Патрульный, который находился за рулем, сделал все, чтобы избежать наезда — вывернул руль и въехал в электрическую опору. К сожалению, аварии не удалось избежать. Полицейские сразу же вызвали скорую помощь. Ребенка с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи", — говорится в сообщении.

    По факту инцидента открыто уголовное производство по ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", а к расследованию подключилась прокуратура Киевской области.

    Напомним, в воскресенье, 27 августа, в Киеве на перекрестке улиц Газопроводная и Кольцевая машина сбила насмерть велосипедиста.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Последствия урагана в Техасе
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе