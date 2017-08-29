В Киевской области патрульное авто сбило ребенка на велосипеде

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Вечером в понедельник, 28 августа, в Белой Церкви служебный автомобиль патрульной полиции сбил 7-летнего велосипедиста, внезапно выехавшего на проезжую часть.

Как информирует пресс-служба главного управления Нацполиции в Киевской области, автомобиль ехал на вызов с проблесковыми маячками, а мальчик на велосипеде выехал на проезжую часть из-за автобуса, двигавшегося по встречной полосе. Сообщается, что после ДТП патрульные остались на месте инцидента и вызвали бригаду скорой помощи.

"Патрульный, который находился за рулем, сделал все, чтобы избежать наезда — вывернул руль и въехал в электрическую опору. К сожалению, аварии не удалось избежать. Полицейские сразу же вызвали скорую помощь. Ребенка с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи", — говорится в сообщении.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", а к расследованию подключилась прокуратура Киевской области.

Напомним, в воскресенье, 27 августа, в Киеве на перекрестке улиц Газопроводная и Кольцевая машина сбила насмерть велосипедиста.